Violencia machista
La estremecedora frase que pronunció el asesino de Benicàssim (Castellón) tras matar a Ana
Vicente G. V., de 71 años, ha pasado a disposición judicial por la muerte de Ana Sorribas
Pablo Ramón Ochoa
Vicente V. G. ha pasado ya a disposición judicial en la Ciudad de la Justicia de Castellón. Deberá responder como presunto autor de la muerte de Ana Sorribas el lunes en el centro de salud de Benicàssim, donde la mujer trabajaba como enfermera.
Según los testigos presenciales, el hombre entró al ambulatorio con actitud agresiva, percibida por uno de los pacientes, que se levantó del asiento y se interpuso en su camino. Sin embargo, consiguió zafarse y entrar en la consulta donde estaba la enfermera, su exmujer. Allí, presuntamente, le asestó varias puñaladas.
Tras el ataque, tres pacientes se abalanzaron sobre el agresor y lograron reducirlo. La Policía Local tardó solo un minuto en acudir al centro médico. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La mujer fue trasladada al Hospital General de Castellón, pero falleció poco después.
Frase estremecedora
Es una fuente anónima, cercana al caso, la que ha dado a conocer una frase estremecedora pronunciada por Vicente V. G.: "Llevaba dos cuchillos por si me fallaba el primero".
Según las fuentes consultadas, a las fuerzas de seguridad no les constaban antecedentes previos por violencia de género entre ambos. Tampoco la víctima habría comunicado en el centro de salud ninguna situación relacionada con este tipo de violencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estas son las diez mayores empresas de Zamora
- El aviso rojo del Duero en Toro se amplía a Zamora
- Otero de Sariegos se niega a desaparecer: un ambicioso proyecto restaurará parte del pueblo deshabitado
- Toro se rinde al inagotable ingenio de su cantera carnavalera
- Impresionantes imágenes de la crecida del Duero en La Rinconada
- Mi vida en una jaula: La historia Azucena, una zamorana condenada a un confinamiento perpetuo por una rara enfermedad
- Uva y Morería, a por un puesto en la final del Nacional de Galgos
- Desfile infantil de carnaval en Toro: estos son los premios a la originalidad sin límites