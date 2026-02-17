Accidente laboral
Muere tras caer desde ocho metros mientras revisaba placas solares en Alicante
El trabajador, de 40 años, realizaba labores de mantenimiento de fotovoltaicas de una nave industrial
L. Gil López
Un trabajador de 40 años ha muerto tras caer desde una altura de ocho metros mientras realizaba labores de mantenimiento de placas fotovoltaicas de una nave industrial en una empresa de Callosa d'en Sarrià (Alicante), según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.
Los hechos ocurrieron este lunes sobre las 14 horas y el fallecimiento se produjo tras el intento de reanimación de la víctima por parte del personal sanitario, cuando el hombre estaba siendo trasladado al hospital, ya que finalmente falleció durante el trayecto.
Las mismas fuentes han precisado que el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Vila Joiosa está instruyendo las diligencias para averiguar el resto de detalles de este suceso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estas son las diez mayores empresas de Zamora
- Fallece una mujer y dos varones resultan heridos en un accidente en Toro
- El aviso rojo del Duero en Toro se amplía a Zamora
- El Duero entra en fincas de las afueras de Zamora y sigue en nivel rojo en Toro, con el caudal que continúa en ascenso
- Toro se rinde al inagotable ingenio de su cantera carnavalera
- La fauna provoca un nuevo accidente de tráfico en Zamora
- Esta es la política de multas por la baliza V16 que aplicará el Ayuntamiento de Zamora
- Uva y Morería, a por un puesto en la final del Nacional de Galgos