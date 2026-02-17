En Directo
Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | La alta velocidad entre Madrid y Andalucía se recupera: vuelven el AVE y los trenes Iryo
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
La alta velocidad entre Madrid y Andalucía se recupera este martes: vuelven el AVE y los trenes Iryo
Vuelven el AVE de Renfe y los trenes de Iryo entre Madrid y Andalucía. Un mes después del accidente de Adamuz y tras varios días de incertidumbre con los billetes a la venta pero sin una fecha de reapertura oficial, en la mañana de este martes las dos operadoras han anunciado que retoman la línea de alta velocidad. Se recupera así la conexión entre Sevilla, Córdoba y Madrid. Para las rutas desde Málaga y Huelva, no obstante, aún habrá que esperar. (Seguir leyendo)
Adif da el visto bueno a la vía
El gestor ferroviario, Adif, ha finalizado ya la reparación de la infraestructura en Adamuz (Córdoba) y pone las vías a disposición de las operadoras ferroviarias para realizar las pruebas oportunas con el objetivo de reanudar el servicio comercial de alta velocidad Madrid-Sevilla "próximamente", han informado fuentes del Ministerio de Transportes. Según estas fuentes, serán las operadoras quienes decidan la fecha para reanudar el servicio de alta velocidad entre ambos puntos, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado este lunes que la línea podría retomar las operaciones entre el martes y el miércoles.
Balance de heridos
Siete heridos en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresados en hospitales andaluces, sin que se hayan registrado nuevas altas en las últimas horas. Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, de los siete ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y de los seis adultos uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga.
Andalucía critica la deslealtad del Gobierno y pide una auditoría de calidad del servicio ferroviario
El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha criticado la deslealtad del Gobierno central con Andalucía por no informarle de las fechas de reapertura del servicio de trenes de Alta Velocidad (AVE) entre Madrid y Sevilla y ha reclamado una auditoría completa de la calidad del trayecto en tres de sus puntos fundamentales: Córdoba, Sevilla y Málaga.
En declaraciones a los periodistas, ha cifrado el impacto económico en el sector turístico de los cortes de los AVE debido al accidente en Adamuz (Córdoba) y los desprendimientos en Álora (Málaga) en unos 1.000 millones en el primer cuatrimestre de este año.
Bernal, que ha asistido este lunes a la inauguración de una exposición "Andalucía, 40 años creciendo en Europa: del tratado a la transformación", junto con el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez, y el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha recordado que la Junta ha solicitado al Gobierno incluir en la declaración de zona catastrófica al sector turístico andaluz, ya que se han visto seriamente dañados por los cortes ferroviarios muchos negocios y puestos de trabajo.
Junta de Andalucía y patronal piden una fecha para la normalidad del AVE tras perder 880.000 viajeros
La Junta de Andalucía y la patronal CEA han pedido este lunes una fecha "cierta" para recuperar la normalidad en el servicio ferroviario de alta velocidad (AVE) con Madrid, suspendido desde el pasado 18 de enero a causa del accidente en Adamuz (Córdoba), periodo en el que se han perdido 880.000 viajeros.
La consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España, y el presidente de la CEA, Javier González de Lara, han expresado su preocupación por el impacto económico de la desconexión ferroviaria con Madrid, y han reclamado al Gobierno certeza en los plazos.
Lo han hecho en una rueda de prensa anterior al anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha avanzado que la línea de alta velocidad ferroviaria Madrid-Sevilla podría retomar las operaciones entre este martes, y el miércoles, tras finalizar los trabajos de recuperación en la vía.
Andalucía pide al Gobierno bonificaciones en viajes de avión como tienen las autonomías insulares mientras está "aislada" por tren
La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha urgido este lunes al Ejecutivo central a "estudiar la posibilidad" de activar "bonificaciones" en billetes de avión para Andalucía al estilo de las que tienen Canarias y Baleares por su insularidad --de hasta un 75% de descuento--, mientras la comunidad andaluza "está aislada" por tren al haberse suspendido las conexiones ferroviarias con Madrid tras el "trágico accidente" de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas.
Así lo ha planteado la consejera portavoz en una atención a medios en Málaga tras mantener una reunión con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, para conocer el impacto que dicho aislamiento ferroviario está teniendo en el sector empresarial andaluz.
La consejera ha apuntado que en su departamento están "preocupados por la incertidumbre que hay" en torno a la fecha de recuperación de la conexión ferroviaria de Andalucía con Madrid, y ha considerado que "es urgente" que, "hasta que se restablezca" ésta, haya para el caso andaluz "una bonificación en los billetes de avión" como ocurre con otras comunidades autónomas por su insularidad.
Óscar Puente avanza que la línea de alta velocidad de Madrid a Andalucía reabrirá este martes o miércoles
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado que la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía se reabrirá "mañana o pasado", tras estar casi un mes cortada por los daños provocados por el accidente de Adamuz (Córdoba).
Así lo ha anunciado a su salida del acto de presentación del fondo 'España Crece', preguntado por los periodistas. Fuentes del Ministerio inciden en que se está trabajando para que la reapertura sea "lo antes posible".
Los trenes de Renfe, Iryo y Ouigo llevan sin operar el tramo completo de la línea desde que se produjo el accidente el pasado 18 de enero, cuando la vía se vio significativamente dañada.
Pérdidas de 109 millones de euros por el cierre de la línea alta velocidad Madrid-Málaga
Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga han estimado en 109 millones de euros las pérdidas para el sector turístico de Málaga por el cierre temporal de la línea de Alta Velocidad Madrid–Málaga, tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba).
Se estima que durante el periodo analizado dejarán de llegar a la Costa del Sol 65.848 turistas, según han informado en un comunicado, en el que precisan que eso supone un impacto económico total de 109 millones de euros para el sector turístico de la provincia.
El estudio, basado en datos oficiales de movilidad y en el comportamiento habitual del viajero, concluye que la interrupción de esta conexión está afectando de forma directa a la llegada de turistas nacionales y, por tanto, a la actividad económica vinculada al turismo.
Renfe inicia el servicio en Cataluña a medio gas
Renfe vuelve a iniciar esta semana el servicio en Cataluña a medio gas, con cerca de 200 puntos con restricciones de velocidad, mientras Adif realiza trabajos de mantenimiento y se certifica su operatividad, y con diversos tramos que se cubren con transporte alternativo por carretera.
El Gobierno y la Generalitat prevén que Rodalies opere en abril sin ninguna de las limitaciones de velocidad derivadas de las obras de emergencia, aunque ya a finales de este mes e inicios de marzo se eliminará la mayoría de las restricciones, según anunció el pasado viernes el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.
Renfe recuerda que las limitaciones de velocidad en la red ferroviaria pueden provocar afectaciones en la prestación del servicio en algunas líneas de Rodalies.
Las aerolíneas aceleraron la subida de precios en enero, el mes del accidente de Adamuz
Las aerolíneas que operan en España subieron sus tarifas un 9,3% en el mes de enero, después de que en diciembre las aumentaran un 6,6%. De esta manera, aceleraron el incremento del coste de los billetes en el mes del accidente ferroviario de Ademuz (Córdoba).
Así lo revelan los datos definitivos extraídos por Servimedia del IPC de enero, que indican que las tarifas aéreas suman dos meses al alza tras experimentar el pasado noviembre su primera bajada desde septiembre de 2024.
En ese último mes, los billetes para volar dentro de España subieron un 4,1%, siete décimas menos que la subida del 4,8% de diciembre. Mientras, las rutas internacionales se encarecieron un 10,9%, 3,5 puntos más que el 7,4% de subida de diciembre.
