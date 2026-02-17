Condenado a nueve años de prisión un youtuber por secuestrar y extorsionar a un menor en Palma

"Te voy a meter diez tiros en el pecho cuando salga de la cárcel", amenazó el youtuber El patrón Cortés a un menor de 14 años en Palma. La Sección Segunda de la Audiencia de Palma le ha condenado este martes a nueve años de prisión por los presuntos delitos de extorsión robo con violencia, y amenazas graves. También han sido condenados otros tres cómplices de este individuo. En la sentencia dictada 'in voce' se han tenido en cuenta las atenuantes de reparación del daño tras consignar antes del juicio 18.440 euros y de dilaciones indebidas después de que las partes alcanzaran un acuerdo de conformidad. La víctima les entregó una suma de 2.000 euros procedente de sus ahorros.

En concreto, el youtuber llamado El Patrón Cortés ha sido condenado a dos años de cárcel por extorsión, nueve años de cárcel por tres delitos de robo con violencia y tres por amenazas graves. No obstante el fiscal, que inicialmente pedía para los procesados 50 años de cárcel, ha pedido que el máximo cumplimiento sea de esos nueve años. Mientras que los otros tres procesados han sido condenados a penas que oscilan entre un año y medio y cuatro años de prisión.

Los hechos que se han enjuiciado este martes en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma tuvieron lugar entre los meses de marzo y abril de 2021 en Palma. Todos ellos eran conocedores de que la familia de la víctima era de un alto poder adquisitivo. Con la excusa de que al cabecilla le habían robado el móvil, comenzaron a extorsionar al adolescente de manera continuada, bajo graves amenazas. Estas se las proferían tanto personalmente como a través de las redes sociales en la que decían que iban a matarle a él y a su familia si no accedían a sus pretensiones.

Encañonado con una pistola de balines

"Por mis muertos, aunque me metan diez años de prisión, voy a ir a la puerta de tu casa y te voy a matar. Si me has denunciado, te voy a meter diez tiros en el pecho cuando salga de la cárcel", le espetó el youtuber ahora condenado. De hecho en una ocasión le llegaron a encañonar con una pistola de balines, que el adolescente creyó que era de fuego real. De hecho el fiscal resalta en su escrito que el menor estaba "atemorizado" y "aterrorizado" al considerar que podría materializar dichas amenazas.