Investigación
En estado grave una mujer tras ser agredida por su expareja en Ibiza
La víctima ha sido trasladada a un centro sanitario y su agresor ya ha sido detenido
César Navarro Adame
Una mujer ha ingresado este sábado en un centro sanitario de Ibiza en estado grave después de haber sido agredida por su expareja. Este nuevo caso de violencia machista se ha producido en la localidad de Sant Antoni, según ha informado la Guardia Civil.
Según la misma fuente, "un hombre que tenía orden de alejamiento en vigor ha agredido a su expareja". El individuo ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil "en el lugar de los hechos".
"Por el momento se desconoce el estado de la víctima, que ha sido evacuada en ambulancia a un centro hospitalario en estado grave", añaden desde la Guardia Civil en una escueta nota de prensa.
Recursos para las víctimas
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
