La víctima del secuestro de Murcia afirma que la vecina de su captor la "coaccionaba" para que no denunciase

Alberto S. M., detenido por violar y secuestrar presuntamente a su pareja durante dos años en una casa de huerta en la pedanía murciana de San José de la Vega, se dedicaba, según las pruebas reunidas por los investigadores, a traficar con droga. Fuentes judiciales apuntaron que el sospechoso, al ser traficante, podría estar 'comprando' con droga el silencio y la complicidad de María, residente cerca de la parcela de San José de la Vega donde encerró a su víctima.

Esta vecina fue detenida y está acusada de encubrimiento, dado que, presuntamente, era conocedora del calvario que estaba pasando la víctima, la cual el martes logró coger una escalera, saltar el muro de la vivienda y huir. La afectada habló del papel de María y contó que la "coaccionaba" para que no denunciase las torturas que estaba sufriendo.

De hecho, fue María quien llevó (hace meses) a la víctima al hospital, tras la paliza en la que perdió la visión de un ojo. Lo hizo porque era alguien de confianza del presunto secuestrador. Una persona que, según detallan fuentes próximas a la investigación, en ningún momento comunicó en el centro médico que la mujer herida a la que acompañaba se encontraba viviendo una situación de violencia en la casa. La víctima, ante las coacciones de María, según diría luego, tampoco habló.

Esposada con las manos en la espalda, con dos trenzas en el pelo, seria y sin decir una palabra era sacada la sospechosa por la parte trasera de la Jefatura Superior de Policía de la Región a primera hora de la mañana de este viernes, rumbo a la Ciudad de la Justicia de Murcia, para responder por el presunto encubrimiento.

Esta persona quedó en libertad con cargos por encubrimiento y con una orden de alejamiento respecto de la víctima.

Otro vecino del pueblo y una familiar directa del principal sospechoso llegaron a ser detenidos también, aunque puestos en libertad desde dependencias policiales, sin llegar a ser trasladados al juzgado.

Droga en un barco en Los Urrutias

Volviendo al sospechoso, tiene un barco en un amarre en el puerto de Los Urrutias, el cual fue registrado, después de lo autorizase el Juzgado de Cartagena, por los investigadores responsables del caso. En el interior de la embarcación había drogas, confirman fuentes judiciales.

No obstante, donde se halló una ingente cantidad de sustancias fue en la vivienda de San José de la Vega: había hachís, marihuana y cocaína en diversas cantidades. También tenía armas de fuego y objetos que, presuntamente, habrían sido utilizados para amenazar y someter a la víctima.

Alberto S. M., el sospechoso de secuestrar y violar a una mujer durante casi dos años en su casa de Murcia, es llevado desde comisaría hasta la Ciudad de la Justicia, para ser puesto a disposición judicial / Israel Sánchez

La mujer logró escapar el pasado martes aprovechando que su captor dormía. Saltó el muro de la vivienda y caminó varios kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda. Él la llevó al médico.

Cuando los sanitarios atendieron a la víctima del secuestro en la casa de San José de la Vega, se encontraron con una persona que llevaba mucho tiempo sin recibir atención médica: presentaba en el cuerpo, afirmaron testigos, múltiples hematomas, tenía una brecha en la cabeza (por la cual recibió puntos) y había perdido varios dientes. Aunque lo más grave lo tenía en un ojo: había perdido la visión del mismo, algo que ocurrió, según narró ella misma, después de que su captor le propinase una paliza horrorosa.