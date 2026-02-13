Investigación
Localizan el cuerpo sin vida de una persona en una chabola incendiada en San Sebastián
La Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas que han originado el incendio
EP
La Ertzaintza ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona la tarde de este viernes tras un incendio que ha tenido lugar en una chabola del barrio de Altza, en San Sebastián.
Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, los hechos se han registrado sobre las seis y diez de la tarde. Al lugar se han movilizado inmediatamente recursos de bomberos, Ertzaintza, Guardia Municipal y servicios sanitarios, y una vez sofocado el incendio y tras acceder al interior del inmueble, ha sido localizado el cuerpo sin vida de una persona.
Al lugar se ha desplazado también una comisión judicial y la Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas que han originado el incendio.
- Una joven denuncia al conductor del bus de Zamora que le propuso "hacer un trío"
- El Duero volverá a inundar el barrio de La Horta en Zamora': las crecidas del pasado hablan
- Nuevo cuartel de Zamora: Monte la Reina alberga ya maniobras y tendrá campamento en 2027
- Dimiten el vicepresidente y la secretaria de Vox en Zamora tras ser apartados de las listas
- Sin respuestas ante la denuncia por la subasta de animales vivos en un municipio zamorano
- El descontrol de las vacas está afectando a la convivencia en Molezuelas de la Carballeda
- Sacyl fija servicios mínimos para la huelga de médicos de Zamora
- Carracedo se abastece con cisternas de agua desde hace diez días, por turbidez en el suministro habitual