Investigación
Detenido un hombre por la muerte de otro tras una pelea en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra investigan las circunstancias del crimen, ocurrido en la localidad de Vilanova i la Geltrú
Redacción
Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer la muerte de una persona encontrada en la localdiad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú, en la comarca barcelonesa del Garraf. Lo ha avanzado el digital 'El Caso' y confirmado posteriormente fuentes de la policía catalana a El Periódico de Catalunya. Las mismas fuentes añaden que han detenido a un individuo como presunto responsable de los hechos.
Según las primeras informaciones, el suceso ha tenido lugar este martes por la mañana. Fuentes conocedoras del caso indican que la víctima habría fallecido tras ser apuñalada en el transcurso de una pelea ocurrida en la calle Habana del municipio.
Por el momento, la policía mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso.
- Dos trenes por sentido a Madrid y el regional de Puebla, afectados por la huelga en Zamora
- Mañueco anuncia un incremento de las ayudas para la contratación de seguros agrarios y una inversión de 20 millones de euros para modernizar y asegurar las explotaciones de ganado extensivo y mejora del ovino
- Alcañices abrirá el centro comercial más grande de la Raya
- Mañueco afirma que las ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha beneficiará a 20.000 familias al año
- Diez centímetros de nieve en 24 horas: Sanabria activa la alerta por nevadas
- El embalse de Ricobayo roza el lleno: Abierto un aliviadero ante el aumento de las avenidas
- El Ayuntamiento de Zamora encarga el proyecto para recuperar las Aceñas de los Pisones
- Padornelo, el pueblo zamorano que roza el medio metro de nieve