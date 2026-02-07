Herido un hombre por la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén)

Un hombre ha resultado herido la tarde de este sábado tras la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén).

El herido, un trabajador inmigrante de la campaña de la aceituna, ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Úbeda, donde se ha confirmado que su estado no reviste gravedad

Según ha informado a EFE el alcalde de Canena, José Carlos Serrano, el suceso ha tenido lugar sobre las 19:30 horas en el parque Fuente Nueva cuando unos vecinos han escuchado un fuerte estruendo y han avisado a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se han desplazado Bomberos y sanitarios, y efectivos de la Guardia Civil y de Policía Local.

Los bomberos han trabajado sobre los escombros, hasta confirmar que no había ninguna persona atrapada, como en un principio se llegó a sospechar.

El regidor local cree que la causa del desprendimiento se ha podido deber a que la ladera sobre la que se encontraba el muro ha colapsado como consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días.

En Cádiz, otro hombre ha resultado herido la tarde de este sábado después de que le haya caído una farola encima que le ha impactado en unas de sus piernas, motivo por el que ha tenido que ser hospitalizado, en otro incidente causado por el temporal. EFE