Descubren el cadáver de una mujer en una vivienda incendiada en Murcia

El cuerpo sin vida de una mujer de mediana edad ha sido hallado en el interior de una vivienda de Murcia a la que fueron los bomberos tras recibir el aviso de que estaba saliendo abundante humo, confirman fuentes del cuerpo. La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer qué pasó, confirman fuentes del cuerpo. Y lo hace debido, especialmente, a la escasa entidad del fuego, que apenas calcinó unas cortinas y fue sofocado por los bomberos en unos minutos.

Los hechos tuvieron lugar en una casa ubicada en la avenida Príncipe de Asturias de la población de Monteagudo, a la altura del cruce con Las Lumbreras.

El aviso entró a los bomberos a las 14.04 de la tarde: vecinos de la zona estaban viendo salir abundante hubo de un domicilio, donde suponían que había algo ardiendo. Al lugar se movilizaron un vehículo primera salida y un media, con un total de diez efectivos, que apagaron el fuego en apenas unos minutos. También se personaron agentes de la Policía Local y una patrulla de la Guardia Civil de Santomera.

La autopsia revelará si la mujer presentaba o no humo en los pulmones en el momento del óbito

Al inspeccionar el interior de la casa, el cual estaba lleno de humo, los bomberos descubrieron el cuerpo de la mujer. No respiraba. Se movilizó una ambulancia del 061, cuyos sanitarios únicamente pudieron certificar el deceso. Se alertó al juez y al forense de guardia.

Agentes de la Policía Local donde se ha hallado el cadáver de una mujer / Israel Sánchez

Investigación en marcha

La Guardia Civil ha asumido la investigación. Fuentes cercanas al caso apuntaron que el fuego era de poca envergadura y apenas calcinó unas cortinas. Asimismo, detallaron que el cuerpo de la mujer no presentaba quemaduras ni signos externos de violencia.

Una muerte puede ser homicida, voluntaria o accidental, y fuentes policiales subrayan que, en casos como este, siempre se abre una investigación. En este caso, profesionales del Instituto Armado se han hecho cargo del asunto.

Al tener conocimiento de lo sucedido, familiares y allegados de la mujer se congregaron en el exterior del domicilio, tras el cordón que puso la Policía, y profirieron muestras de dolor e incredulidad. En la acera, además, se amontonaban enseres sacados del interior de la casa, en los cuales se apreciaba la acción del humo.

Furgón funerario, agentes y enseres sacados del interior de la casa, en los cuales se apreciaba la acción del humo. / Israel Sánchez

Los restos mortales de esta persona, de 55 años de edad, fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que sea la autopsia la que confirme la causa del óbito y si el mismo se debió a la inhalación de humo. La Guardia Civil, Cuerpo encargado de asumir la investigación, aguardará, para continuar con las pesquisas, al informe del forense, que revelará si la mujer presentaba o no humo en los pulmones.