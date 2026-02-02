En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
El impacto en el turismo
La suspensión del servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía debido al accidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz ha tenido "cierta repercusión" en el turismo, principalmente en el segmento corporativo y de congresos, según los empresarios del sector, que reclaman seguridad para trasladar confianza a los usuarios. Aunque la paralización del servicio se ha notado algo en el turismo nacional, enero es temporada baja y los empresarios esperan que en el momento que se reanude el servicio se recuperará la confianza y los flujos turísticos con la capital de España volverán a la normalidad.
El PP pedirá la dimisión de Puente
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado llevará al próximo miércoles al pleno una moción por la que pedirá la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. El PP recuerda en su moción las tres reprobaciones de Puente y califica su gestión al frente de su departamento como “nefasta y que ha provocado un grave deterioro de la calidad de los servicios públicos dependientes del mismo y cuyo último episodio han sido los graves accidentes" citados.
Puente comparece este martes en el Congreso
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá este martes en la Comisión de Transportes del Congreso para informar del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y los incidentes continuados en el servicio de Rodalies de Cataluña, agravados por el accidente de Gelida (Barcelona). Será su segunda comparecencia parlamentaria en cinco días, después de la que protagonizó el pasado 29 de enero ante el pleno del Senado, donde aseguró que no va a dimitir y que el sistema ferroviario en España es "muy seguro", con un riesgo "cercano a cero".
La situación en Rodalíes
Trenes con retrasos, una decena de tramos que hay que hacer en autobús y dosis de paciencia de los usuarios marcan otro lunes en el que Rodalies y Regionales de Cataluña no han recuperado la normalidad previa al accidente de Gelida del pasado 20 de enero. Renfe no comunicó hasta última hora de ayer en qué líneas se iba a recuperar el servicio y, al final, solo se ha restaurado este lunes la circulación ferroviaria de la línea R11 entre Figueres y Portbou (Girona), mientras se mantienen una decena de tramos de la red con servicio alternativo de autobús.
Retrasos en Sevilla
La caída de un árbol sobre un tren de cercanías entre Dos Hermanas y Utrera (Sevilla) está provocando retrasos este lunes en trenes de media distancia entre Sevilla y Cádiz. Asimismo, se están registrando demoras en la línea C1 de Cercanías de Sevilla, como ha informado Adif en una publicación en redes sociales. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que la caída ha afectado a la catenaria y ha obligado al transbordo de los 50 pasajeros afectados a un tren en paralelo.
El acta de la soldadura rota
El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha entregado ya a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) el acta de la soldadura rota que habría causado el descarrilamiento del tren Iryo y su posterior colisión con el tren Alvia el pasado 18 de enero, han confirmado a EFE fuentes de Adif.
Todos los datos del accidente
La consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha reclamado este domingo conocer toda la información sobre el accidente ferroviario de Adamuz, una exigencia que presenta "sin ruido" ni rencor y para hacer justicia a las víctimas. Díaz ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada en el que ha destacado la necesidad de estar junto a las víctimas y sus familias.
El estado de los heridos
El número total de personas que siguen ingresadas en hospitales andaluces por el accidente ferroviario ocurrido hace dos semanas en Adamuz se ha mantenido este domingo en 14, al no haberse producido en las últimas horas ningún alta hospitalaria. Estos datos han sido facilitados por la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior, que actualiza cada día la cifra de ingresos y altas hospitalarias.
Los servicios públicos
La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado este domingo en Palma del Río (Córdoba) que "se honra a las víctimas del terrible accidente ferroviario sucedido en Adamuz reforzando y defendiendo los servicios públicos, cuyos profesionales son los que nos salvan de las catástrofes desde el primer minuto", y ha puesto como ejemplo la respuesta de los servidores públicos en acontecimientos como la pandemia, la erupción del volcán o los efectos de la dana.
Ayuso ve en el "desastre y desgaste" de la red de tren un reflejo del proyecto de Sánchez
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido la dimisión de Pedro Sánchez por "amparar la corrupción, el desastre, el desgaste y la desinversión en la red ferroviaria", y que en el fondo cree un reflejo de lo que es su propio proyecto de Gobierno, de "abandono, corrupción y descrédito". Ayuso ha intervenido este domingo en la clausura de la II jornada Intermunicipal del PP de Madrid en San Lorenzo de El Escorial, en la que ha vuelto a responsabilizar a Sánchez en última instancia del accidente de trenes en la localidad de Adamuz, al ser quien nombró en los últimos años a "tres ministros distintos" al frente de la cartera de Transportes.
