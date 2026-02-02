En Algemesí
Detienen a la dueña de una guardería en Valencia por presunto maltrato a niños
El centro se encuentra cerrado mientras se lleva a cabo la investigación
El personal del centro grabó vídeos en los que se mostraba la situación de los menores
Saray Fajardo / Abraham Pérez
La Policía Nacional ha detenido a la propietaria de una guardería de la localidad valenciana de Algemesí por presunto maltrato a los menores del centro. La mujer fue detenida en la tarde del pasado viernes, según confirman fuentes policiales a este diario, y se le acusa de los delitos de maltrato y trato denigrante.
Las denuncias del personal del centro fueron clave en la investigación, como ha adelantado À Punt. Varios profesores denunciaron el trato que estaban sufriendo los alumnos y alumnas, lo que ha llevado a la detención de la dueña de la escuela infantil, una mujer de 55 años.
El centro ha sido clausurado
Fuentes cercanas a la guardería explican que los trabajadores grabaron los vídeos que luego entregaron a los agentes para denunciar la situación que vivían los menores en el centro. Los propios padres han reclamado estas imágenes para poder llevar a cabo las denuncias. Los propios afectados, según han explicado ellos mismos, serán citados los próximos días por los agentes para conocer el contenido de los vídeos y avanzar en la investigación.
Fuentes municipales, por su parte, han confirmado a Levante-EMV que la guardería ha sido clausurada. Además, el centro ha cerrado sus perfiles en redes sociales.
La noticia ha conmocionado a los vecinos de la localidad de la Ribera, así como a algunos exalumnos del centro que abrió sus puertas hace poco más de 30 años. Personas del entorno de la detenida niegan tener constancia de este tipo de actitudes y se muestran sorprendidos por la noticia: “No lo hubiera imaginado en la vida”, remarca una allegada.
El centro ha sido cerrado inmediatamente, por lo que las familias ya buscan alternativas para poder dejar a sus hijos en otros centros infantiles.
El ayuntamiento busca alternativas
El Ayuntamiento de Algemesí y la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades trabajan para ofrecer a las familias afectadas por el cierre "alternativas rápidas y urgentes que puedan garantizar su escolarización en otros centros" con el objetivo de, como han informado a través de un comunicado, priorizar el bienestar de los menores afectados y la tranquilidad de sus familias.
El consistorio ha evitado ofrecer más declaraciones en torno al caso, ya que recuerdan que se trata de un caso judicializado y, por lo tanto, "debe prevalecer, de forma especial, la protección de los menores".
