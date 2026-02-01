Localizan a una mujer asesinada en Pontevedra y buscan a su pareja

Una mujer de 52 años, fue hallada muerta este domingo en su vivienda de la parroquia de Sanguiñeda, en el municipio pontevedrés de Mos, con heridas compatibles con un apuñalamiento por arma blanca. El crimen, ocurrido en torno a las 13.30 horas, se investiga como un presunto caso de violencia de género, según ha podido saber Faro de Vigo.

Hasta el lugar, se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local. La hermana de la víctima, de nombre María Belén Fernández, fue quien encontró el cuerpo en el interior del domicilio y también vio cómo la pareja de la mujer abandonaba la vivienda.

En estos momentos, las fuerzas de seguridad mantienen un dispositivo de búsqueda para localizar al hombre, que figura como principal sospechoso. Se trata de un vecino del Barrio do Monte con el que una vecina vio a María Belén paseando a sus perros en la tarde del sábado.

Aunque no se descarta ninguna hipótesis, la investigación se centra en un posible caso de violencia de género. De acuerdo con la información recabada, no constan denuncias previas por este motivo. Ambos llevaban meses separados, pero mantenían buena relación y se veían asiduamente.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, se ha desplazado hasta el lugar para hablar con los investigadores.

Si finalmente se confirma el caso como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas en España durante 2026 ascendería ya a seis. Desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar, serían 1.348.