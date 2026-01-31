Un motín en la cárcel de Huelva deja varios funcionarios heridos

Un incidente violento en el módulo 4 del Centro Penitenciario de Huelva provocó momentos de extrema tensión, con barricadas, amenazas y trabajadores lesionados, según ha denunciado el sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario.

El altercado se produjo en la jornada del viernes y comenzó cuando un interno agredió a otro con el objetivo de forzar su traslado a un módulo concreto. Tras la agresión, los funcionarios activaron el protocolo establecido y trasladaron al agresor al módulo de aislamiento.

Barricadas y amenazas

Lejos de calmarse la situación, varios internos del módulo al que se pretendía el traslado reaccionaron de forma violenta. En la sala de día levantaron una barricada con mesas y sillas y amenazaron e increparon a los funcionarios. El módulo, con más de 60 internos, vivió instantes de gran tensión, con entre 10 y 12 internos manteniendo una actitud violenta y desafiante.

Ante la gravedad de los hechos, los funcionarios y el Jefe de Servicios se personaron en el módulo e intentaron mediar para reconducir la situación, priorizando la seguridad y evitando una escalada mayor del conflicto. La persistencia de la violencia, sin embargo, obligó a intervenir, con el consiguiente riesgo para la integridad física del personal.

Funcionarios heridos y denuncia

La situación pudo ser finalmente controlada gracias a la profesionalidad y templanza de los trabajadores, aunque algunos resultaron lesionados durante la intervención. El sindicato ha vuelto a denunciar la peligrosidad real a la que se enfrentan a diario los funcionarios de prisiones y la falta de medios y de reconocimiento institucional ante episodios de violencia extrema.

Desde la organización sindical se ha expresado apoyo público a los compañeros del centro onubense y se ha insistido en la urgente necesidad de dotación de medios, formación específica y refuerzo y actualización de las relaciones de puestos de trabajo, para adaptarlas a la realidad penitenciaria actual.