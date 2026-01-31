Detenido un hombre de 45 años por matar a su madre y herir a su padre en Algeciras

La Policía Nacional ha localizado y detenido este sábado, 31 de enero, al presunto autor del homicidio de su madre y de las lesiones graves ocasionadas a su padre ocurridas en la localidad gaditana de Algeciras, aunque la investigación del caso continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

Según ha confirmado el Cuerpo en una nota, el detenido ha sido localizado en el parking del centro comercial Carrefour Las Palomas, donde se encontraba en el interior de su vehículo.

Tras su localización y detención, el arrestado ha sido trasladado al Centro Médico Menéndez Tolosa, donde ha sido atendido para la correspondiente valoración médica, quedando posteriormente a disposición policial.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 23:00 horas de este pasado viernes en un domicilio familiar de dicho municipio. Como resultado de la agresión, además de la mujer fallecida, el marido de la víctima y padre del presunto autor ha resultado herido de gravedad, siendo trasladado de urgencia a un centro sanitario, donde permanece ingresado y está siendo asistido por heridas de carácter grave.

Desde el primer momento, agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la intervención, activándose de inmediato el correspondiente dispositivo policial y judicial. En estos momentos se están practicando las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos, de las cuales se desprende como presunto autor el hijo, mayor de edad, del matrimonio.