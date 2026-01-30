En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Familias de las víctimas prometen "luchar desde la serenidad" por "la verdad de los 45 del tren"
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Renfe se suma a Iryo y no indemnizará a los pasajeros "con motivo de las limitaciones temporales de velocidad"
La compañía pública Renfe se suma a las políticas de cancelaciones y retrasos de Iryo y no indemnizará a los pasajeros "con motivo de las limitaciones temporales de velocidad".
"Con motivo de las limitaciones temporales de velocidad establecidas por el gestor de las infraestructuras (Adif) en distintos puntos de la red ferroviaria, algunos servicios pueden experimentar retrasos ajenos a Renfe. Los billetes adquiridos a partir del 31 de enero no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a estas limitaciones de velocidad", explica la empresa en su página web.
El Gobierno defiende a Puente ante las peticiones de dimisión por su gestión ferroviaria
Varios ministros del Gobierno han defendido este viernes a su compañero de gabinete Óscar Puente, titular de Transportes y Movilidad Sostenible, ante las peticiones de dimisión que hace el PP por su gestión ferroviaria.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, han coincidido en defender la gestión que el Gobierno y el propio Puente están haciendo de la crisis desatada por el accidente ferroviario de Adamuz.
Sánchez responde a las víctimas del accidente de Adamuz que el Gobierno dará “respuestas” y “llegará hasta el final”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudió este jueves al funeral religioso en Huelva por las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba), donde familiares exigieron justicia y "esclarecer la verdad". Este viernes, recogiendo el guante, aprovechó su participación en el acto 'Mujeres liderando la ONU del siglo XXI' para responder que el Gobierno "no va a mirar a otro lado". (Seguir leyendo)
Los taludes que han causado incidencias en Rodalies nunca habían sido sometidos a obras de prevención
Los deslizamientos de tierras y los desprendimientos de rocas son las dos principales causas que provocan incidencias en la red de Rodalies. De hecho, cuando los maquinistas exigen más medidas de seguridad, aunque también mencionan los baches y los árboles en peligro de caída, se centran sobre todo en reclamar soluciones para evitar deslizamientos en los taludes adyacentes a las vías. (Seguir leyendo)
Retirada de carriles inservibles, acopio de material y arreglo de la vía de servicio: los trabajos de Adif en Adamuz
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha iniciado esta semana los trabajos de reparación del tramo de vía donde, el pasado 18 de enero, se produjo el fatídico accidente de Adamuz (Córdoba) y que se cobró la vida de 45 personas. Las previsiones del Ministerio de Transportes es que estas reparaciones se alarguen unos diez días, por lo que la conexión de alta velocidad entre Córdoba y Madrid podría retomarse el 8 de febrero, aunque todo dependerá de cómo influya la meteorología en estas labores. (Seguir leyendo)
La empresa que gestionará los datos educativos de Baleares, en el punto de mira por las soldaduras de las vías tras el accidente de Adamuz
El sistema educativo de Baleares se prepara para un cambio estructural de calado, pero el hito administrativo llega empañado por una sombra de sospecha técnica que cruza España de sur a norte. La multinacional andaluza Ayesa, empresa a la que el Govern balear ha adjudicado por 5,4 millones el contrato para implantar Llull, el nuevo sistema de gestión de datos educativos que sustituirá al Gestib, se encuentra actualmente bajo la lupa por el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). (Seguir leyendo)
Madrid se une al dolor por las víctimas de Adamuz con un funeral en la Almudena
La madrileña catedral de la Almudena ha acogido este jueves la misa funeral en recuerdo de los 45 fallecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, de los que 7 eran de la Comunidad de Madrid.
Este homenaje religioso ha sido organizado por el Arzobispado de Madrid tras la petición de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como gesto de recuerdo por los fallecidos y de acompañamiento a los heridos y a las familias de quienes perdieron la vida en la tragedia.
Las familias de las víctimas de Adamuz: "lucharemos por saber la verdad"
Liliana Sáez, quien ha hablado en nombre de las familias de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz en el funeral celebrado este jueves en Huelva, ha asegurado que "lucharán por saber la verdad", porque solo así podrán "curar una herida que nunca cerrará".
Sáez ha asegurado en una intervención en el final de funeral que llevarán a cabo esa lucha "con serenidad" a pesar del contexto de una "sociedad polarizada".
En la intervención más emotiva de las que han tenido lugar esta tarde en un repleto Palacio de los Deportes Carolina Marín de Huelva ha agradecido especialmente el acto a la diócesis onubense: "El único funeral que cabía es esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la de Dios", ha sentenciado.
El obispo de Huelva: "Es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia"
"El sufrimiento de estas familias no va a terminar cuando se apaguen los focos o se acallen las noticias de este luctuoso suceso", ha señalado el obispo de Huelva tras dar gracias a quienes atendieron a las víctimas. Con todo, ha emplazado a la sociedad a acompañar a las víctimas y los familiares "en su duelo y reparar las consecuencias del daño que han recibido será una tarea larga y exigente para todos"
Así ha sido la llegada de los Reyes al funeral de Huelva
