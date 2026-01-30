Investigación
Detenida una mujer de 55 años por matar a su pareja en Bilbao
La arrestada ha confesado a los ertzainas que ella había matado a su pareja, un hombre de 67 años
EFE
La Ertzaintza ha detenido esta mañana a una mujer de 55 años acusada de haber matado a su pareja, un hombre de 67 años de edad, en su domicilio del barrio bilbaíno de Uribarri, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.
Agentes de la Policía vasca se han desplazado hasta el domicilio de la pareja, en el quinto piso del número 12 de la calle Maurice Ravel, tras recibir pasadas las diez de la mañana un aviso de un presunto homicidio. Los agentes han encontrado en el interior de la vivienda el cuerpo del hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.
La mujer, que también se encontraba en el domicilio, ha confesado a los ertzainas que ella había matado a su pareja, por lo que ha sido detenida como autora del homicidio. La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el crimen.
A mediodía, la detenida ha sido conducida en un coche patrulla a dependencias policiales custodiada por varios ertzainzas.
Varios agentes de investigación y de la Policía Científica permanecen en el interior de la vivienda para recoger evidencias del crimen. La víctima regentaba un bar en el barrio, donde residía desde hace muchos años, según han señalado varios vecinos.
