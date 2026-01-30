La madre del niño Gabriel pide investigar a otros tres funcionarios por hacer favores a Ana Julia en prisión a cambio de sexo

Un funcionario y un cocinero del Centro Penitenciario de Brieva (Ávila) están siendo investigados desde el pasado mes de mayo por hacer favores y regalos a Ana Julia Quezada a cambio de sexo. Pero podrían no haber sido los únicos trabajadores de la prisión que habrían "dado un trato de favor" a la asesina para tener relaciones íntimas con ella, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

La madre del niño Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha pedido al juzgado de instrucción número 4 de Ávila que identifique a otros tres funcionarios de la cárcel de Brieva que, según declaró una reclusa, testigo principal en el caso, "tuvieron relaciones sexuales con Ana Julia y que a cambio la habrían ayudado a introducir teléfonos en prisión o cualquier cosa que ella haya necesitado".

"Presumía de ello"

En un escrito enviado al juez, la abogada de Ramírez, Verónica Guerrero, solicita que el magistrado cite a declarar a esa presa, que compartió módulo con Quezada, para que "aporte los datos que permitan a Su Señoría interesar del Centro Penitenciario la localización de los referidos tres funcionarios". Se trata de una reclusa que ya aportó, en sus declaraciones ante la Guardia Civil y el juez, los nombres de pila de esos tres supuestos trabajadores de la prisión que habrían cometido los mismos delitos por los que se investiga al funcionario y al cocinero.

En concreto, la mujer afirmó que "Ana Julia ha sido capaz de engañar a diferentes funcionarios para ganarse su trato de favor. Sé que al menos ha tenido relaciones con... (nombre de los tres funcionarios). La propia Ana Julia ha presumido de ello durante bastante tiempo".

"Los que se acuestan con ella"

La presa reconoció ante los investigadores que cuando estaba en la cárcel de Brieva, ella misma tuvo acceso a un teléfono móvil con el que fue contando a una amiga suya durante meses los privilegios de los que, según sostiene, iba disfrutando Ana Julia. La mujer aportó a los agentes esas conversaciones de whatsapp con su amiga. En una de ellas, fechada el 18 de mayo de 2024, la amiga, sorprendida por todo lo que, según la reclusa, pasaba dentro del centro penitenciario, le pregunta:

-Amiga: ¿Pero quiénes son las que la apoyan?.

-Reclusa: Los funcionarios.

-Amiga: ¿todos?

-Reclusa: Todos los que se acuestan con ella. Don..., don..., que es mano derecha de la directora, y alguno más. Pero se tapan unos a otros.

La abogada de la madre de Gabriel recuerda en su escrito que "la testigo propuesta afirma que Ana Julia ha tenido relaciones con (nombre de los tres funcionarios). No obstante esta parte desconoce la filiación de dichas personas por no haberse practicado indagaciones dirigidas a su identificación y eventual toma de declaración, pese a su posible relación con los hechos investigados".