Encuentran el cadáver de un hombre en una playa de La Manga (Murcia)
Región de Murcia
El cadáver de un hombre ha sido encontrado esta tarde en Playa Chica, en La Manga del Mar Menor (Región de Murcia) han informado a EFE fuentes del 112.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones sobre este suceso para determinar si el fallecido es un deportista que había salido a practicar 'kitesurf' y de cuya desaparición alertaron sus familiares
Tras el hallazgo del cuerpo, en la orilla de la playa, los investigadores trabajan en su identificación y, según las fuentes, por el momento no se ha precisado si el fallecimiento tiene relación con los fuertes vientos que azotan la Región de Murcia.
- Las poblaciones de ciervos comienzan a recuperarse en la Reserva Regional de Caza 'Sierra de la Culebra
- No coger el coche en Zamora, salvo que sea imprescindible: 'La nevada es mayor que la de Filomena
- Nieve en Zamora: estado de las carreteras en la provincia
- Un colegio de Zamora suspende las clases y los servicios municipales se emplean a fondo por la nieve
- Una ambulancia que trasladaba a pacientes de Galicia a Madrid, atrapada en la nieve en Zamora
- El bebé enterrado hace medio siglo junto a sus abuelos será exhumado para descansar con su padre
- Zamoranos en situación de vulnerabilidad consiguen un empleo en 2025
- La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León