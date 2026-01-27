Operación policial
Un tiroteo de narcos a guardias civiles en el río Guadalquivir en Sevilla acaba con tres agentes heridos
La Benemérita ha detenido a cuatro personas tras localizar el pasado sábado varias narcolanchas en el caño Brazo de la Torre que buscaban refugio por las inclemencias meteorológicas
Rafa Aranda
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras el operativo contra el narcotráfico desplegado el pasado sábado en el río Guadalquivir, en el caño denominado Brazo de la Torre de Aznalcázar (Sevilla). Según ha informado en un comunicado, se produjo un tiroteo cuando los ocupantes de las narcolanchas fueron sorprendidos por los agentes, que respondieron con disparos desde una de las embarcaciones. Como resultado de la actuación, tres efectivos de la Benemérita sufrieron heridas leves, aunque ninguna por impacto de bala.
Se localizaron varias embarcaciones semirrígidas que, al parecer, buscaban refugio por las inclemencias meteorológicas. Entonces se activó un operativo de Guardia Civil con la intervención del Servicio Aérero junto con el GAR para su interceptación.
Durante la intervención, tras identificarse como Guardia Civil, los agentes fueron sorprendidos por disparos desde una de las embarcaciones. Los agentes respondieron al fuego con disparos intimidatorios.
Aunque la actuación finalizó sin heridos por armas de fuego, tres componentes del GAR fueron atendidos por lesiones de carácter leve como consecuencia de las actuaciones. Como resultado, han sido detenidas cuatro personas e incautadas dos embarcaciones.
"En esta operación, los agentes de la Guardia Civil tuvieron que hacer uso de sus armas a fin de repeler el acometimiento de quienes se encontraban en dichas embarcaciones", ha destacado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. "Aunque la actuación finalizó sin heridos por arma de fuego, tan solo tres componentes del GAR fueron atendidos por lesiones en principio de carácter leve".
"Esta intervención es el resultado tanto del fuerte seguimiento como de la intensificación de las labores de vigilancia e investigación que viene implementando la Guardia Civil en el Guadalquivir", ha subrayado Toscano. "La detención de estas cuatro personas ha sido fundamental para la interceptación de las semirrígidas y la prueba de que la presión policial crece cada día en nuestro río".
- La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León
- Hartos de que las vacas campen a sus anchas': una veintena de vecinos de un pueblo denuncian al mismo ganadero
- La zamorana Josefa Hernández cumple 100 años
- Los mayores cada vez más protegidos en Zamora: estas son las cifras del Plan Mayor de Seguridad y la Operación IDOSO
- Un cocinero zamorano, reconocido como el mejor de la comunidad
- A la venta 15 viviendas okupadas en Zamora, siete de ellas en la capital
- Estado actual de las carreteras en Sanabria tras la nevada de este martes
- Nace en Fuentesaúco la Universidad Popular La Guareña: Las claves de un proyecto pionero y con vocación de continuidad