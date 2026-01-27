Un tiroteo de narcos a guardias civiles en el río Guadalquivir en Sevilla acaba con tres agentes heridos

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras el operativo contra el narcotráfico desplegado el pasado sábado en el río Guadalquivir, en el caño denominado Brazo de la Torre de Aznalcázar (Sevilla). Según ha informado en un comunicado, se produjo un tiroteo cuando los ocupantes de las narcolanchas fueron sorprendidos por los agentes, que respondieron con disparos desde una de las embarcaciones. Como resultado de la actuación, tres efectivos de la Benemérita sufrieron heridas leves, aunque ninguna por impacto de bala.

Se localizaron varias embarcaciones semirrígidas que, al parecer, buscaban refugio por las inclemencias meteorológicas. Entonces se activó un operativo de Guardia Civil con la intervención del Servicio Aérero junto con el GAR para su interceptación.

Durante la intervención, tras identificarse como Guardia Civil, los agentes fueron sorprendidos por disparos desde una de las embarcaciones. Los agentes respondieron al fuego con disparos intimidatorios.

Aunque la actuación finalizó sin heridos por armas de fuego, tres componentes del GAR fueron atendidos por lesiones de carácter leve como consecuencia de las actuaciones. Como resultado, han sido detenidas cuatro personas e incautadas dos embarcaciones.

"En esta operación, los agentes de la Guardia Civil tuvieron que hacer uso de sus armas a fin de repeler el acometimiento de quienes se encontraban en dichas embarcaciones", ha destacado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. "Aunque la actuación finalizó sin heridos por arma de fuego, tan solo tres componentes del GAR fueron atendidos por lesiones en principio de carácter leve".

"Esta intervención es el resultado tanto del fuerte seguimiento como de la intensificación de las labores de vigilancia e investigación que viene implementando la Guardia Civil en el Guadalquivir", ha subrayado Toscano. "La detención de estas cuatro personas ha sido fundamental para la interceptación de las semirrígidas y la prueba de que la presión policial crece cada día en nuestro río".