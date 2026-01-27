Roba un DNI para comprar una desbrozadora financiada y endosa la deuda al titular del carné

Es la séptima condena por estafa y falsificación de documentos que acumula este zamorano por otra de las fechorías cometidas entre 2017 y 2018, esta vez para sacar provecho de la reventa de una desbrozadora y otros materiales adquiridos en un desguace de Zamora que le financió la compra de cadi 14.000 euros. Lo que desconocía el dueño del desguace es que el cliente ni era quien decía ser ni trabajaba donde. Justificó con nóminas falsificadas.

A quién no pudo engañar fue a la entidad bancaria, que denunció al titular del contrato, un leonés que había perdido la cartera con su DNI mientras jugaba la partida en un bar de La Bañeza, a donde acudió a visitar a su hermano. El hombre recuperó la cartera y los 13 euros que contenía: al caco solo le interesaba el carné de identidad, otra oportunidad para cometer una nueva estafa.

La caja de ahorros tiró del hilo, llamó al desguace y el dueño describió al cliente que había hecho la operación de compra en nombre de un supuesto amigo, el dueño del DNI al que resultó que no conocía de nada.

Las nóminas falsificadas también a nombre de esa persona, cuya firma imitó para obtener las herramientas y la financiación a plazos de los 14.000 euros.

La descripción del delincuente permitió por parte del titular del desguace permitió, finalmente, su identificación y arresto, un caso que ha concluido esta mañana en la Audiencia de Zamora con la condena a 20 meses de cárcel por estafa y falsificación documental, el pago de 20.000 euros derivados del coste de la desbrozadora y otras herramientas, los casi 5.000 euros que ha costado al leonés defenderse de la acusación de estafa y de las costas del juicio.

La reincidencia había llevado a la Fiscalía de Zamora a exigir 6 años de cárcel, que el acuerdo alcanzado con los abogados de la acusación y la defensa ha dejado en 10 meses por la estafa y 9 por el delito de falsedad documental. La Audiencia ha dejado en el aire la suspensión de la pena de prisión que debería cumplir el condenado por tratarse de un reincidente.

La abogada del estafador ha alegado su buen comportamiento en prisión durante el cumplimiento de las otras condenas y que un nuevo ingreso en la cárcel rompería su reinserción social, proceso en el que está tras lograr la libertad provisional recientemente.