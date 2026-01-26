Una gran columna de humo alerta a Cartagena por un incendio en Repsol

Un incendio declarado poco antes de las seis de la tarde en el interior de las instalaciones de Repsol, situadas en el valle de Escombreras, en Cartagena, ha provocado una importante columna de humo que ha sido visible desde distintos puntos del municipio y ha alertado a numerosos vecinos.

Según ha informado la compañía al Centro de Coordinación de Emergencias 112, que ha enviado dotaciones de la Policía Local y de los Bomberos de Cartagena a las instalaciones, el fuego ha sido controlado por los propios medios de la empresa y no se han registrado heridos como consecuencia del incidente.

Las condiciones de viento han favorecido la dispersión del humo, lo que ha incrementado su visibilidad en varias zonas de la ciudad. El aviso generó preocupación entre la población cercana, aunque desde Repsol se ha trasladado que la situación ha quedado bajo control.

Desde Repsol confirmaron que a las 17:50 horas de este lunes se ha declarado un incendio en la unidad de topping tres del complejo industrial de Cartagena.

En cuanto tuvieron conocimiento de los hechos, la compañía puso en marcha sus planes de emergencia sin requerir de medios externos para sofocar las llamas.

Horas después de haberse producido el fuego, el humo seguía aún visible tras ser controlado por los propios medios de la empresa / Iván Urquízar

En la diputación de Alumbres, algunos vecinos, al observar la magnitud del humo, optaron por abandonar de forma preventiva sus viviendas, según han relatado testigos presenciales. Estas salidas se produjeron por iniciativa propia, sin que conste orden oficial de evacuación por parte de las autoridades.

El aviso del incendio provocó numerosas llamadas de ciudadanos preocupados, especialmente en zonas próximas al complejo industrial.

El suceso fue comunicado a los servicios de emergencia, que mantienen el seguimiento del episodio mientras se confirma la completa normalización de la situación.

Envío de ES-Alert a los vecinos de las poblaciones cercanas

Con motivo del suceso, los vecinos de Escombreras, Alumbres y Portmán y recibieron una alerta en sus teléfonos móviles a través del sistema ES-Alert, el mecanismo de avisos de Protección Civil. Este sistema permite enviar notificaciones directas a los móviles para advertir de emergencias inminentes, desastres naturales o accidentes graves, con el objetivo de ofrecer información inmediata a la población. En el mensaje se recomienda a la población refugiarse en un lugar cerrado, cerrar puertas y ventanas y alejarse de la zona en caso de ir en coche.

Mensaje recibido por los vecinos de las poblaciones cercanas a Escombreras a través de una alerta en sus teléfonos móviles mediante el sistema ES-Alert. / L.O.M.

Asímismo, el Ayuntamiento de Cartagena ha emitido un comunicado en el que se indica que, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Emergencias, se aconseja a la población del entorno del Valle de Escombreras (lugares como Alumbres, Borricén, Portmán, Vista Alegre o Roche) que permanezca en sus casas con las persianas y ventanas cerradas, también durante la noche de este lunes 26 de enero. Además de que permanezcan atentas a información oficial y comunicaciones de las autoridades. Protección Civil está movilizada para avisar e intervenir en caso de resultar necesario.

Activado el Plan de Emergencias en el Valle de Escombreras

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la Región de Murcia ha activado el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico del Valle de Escombreras como consecuencia del incendio. Según la comunicación oficial emitida por el jefe de Operaciones del CECOP, la activación del plan se ha producido a las 19:05 horas, estableciéndose la situación operativa 0, correspondiente a una categoría 1 de emergencia.

El aviso ha sido trasladado a la Delegación del Gobierno, así como a las alcaldías de Cartagena y La Unión, dentro del protocolo de coordinación previsto para este tipo de incidentes en el complejo industrial.

La activación del plan se enmarca en los procedimientos de seguridad previstos para garantizar la coordinación de los servicios de emergencia y el seguimiento de la situación derivada del incendio en las instalaciones industriales.