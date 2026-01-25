En Puigcerdà
Unos 35 heridos por un escape de monóxido de carbono en un polideportivo de Girona
Se ha desalojado preventivamente a unas 200 personas
Todos los heridos lo están de carácter leve
EP
Puigcerdà
Unas 35 personas están heridas leves por un escape de monóxido de carbono este domingo por la tarde en el Club Poliesportiu Puigcerdà (Girona), por lo que se ha desalojado preventivamente a unas 200 personas.
Los desalojados pasaron a una pista anexa para valorar su estado, y un menor leve ha sido trasladado al Hospital de la Cerdanya, informa el SEM en un mensaje de X.
El teléfono 112 recibió a las 17.22 el aviso del incidente y Bombers trasladó 5 dotaciones.
- La nieve paraliza el noroeste de Zamora: nivel amarillo en la A-52, camiones atrapados y clases suspendidas
- Un pueblo de Zamora remodela su salón municipal para que se convierta en el punto de encuentro de sus vecinos
- Conmoción en Toro por un presunto parricidio en Fuengirola: la familia residió muchos años en la ciudad
- Cazadores zamoranos alzan la voz contra la propuesta de la UE de limitar la captura de esta especie
- Los abogados de Zamora ven quiebra de derechos y caos en el cambio de modelo judicial
- Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora
- El alcalde de Villardondiego defiende la 'transparencia' del proyecto de la planta de biogás
- El metro de Madrid traslada a los usuarios a un viaje a Zamora a través de los sonidos