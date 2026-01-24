Siete heridos durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón

Siete personas resultaron heridas de diversa consideración en la madrugada de este sábado en Gijón en un accidente de tráfico que, según las primeras pesquisas, tuvo lugar durante la celebración de una carrera ilegal de coches enetre varios jóvenes. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico así como funcionarios de la Policía Local de Gijón y sanitarios de emergencias médicas a bordo de dos UVIs Móvil y dos ambulancias convencionales. Dos de los heridos fueron trasladados al Hospital de Cabueñes mientras que otros dos tuvieron que ser ingresados en el Hospital Universitario Central de Asturias (al tener heridas más graves) y los otros tres fueron conducidos al Hospital de Jove. Aunque muchos de los heridos aún están a expensas de pruebas médicas fuentes cercanas al caso aseguran que casi todos padecen fundamentalmente traumatismos de diversa consideración.

El accidente tuvo lugar en una zona en la que la Guardia Civil ya había intervenido en los últimos meses como consecuencia de la celebración de varias carreras ilegales. En octubre del año 2024, por ejemplo, la Benemérita pudo asestar un gran golpe a este tipo de carreras ilegales disolviendo una concentración que se estaba produciendo en el entorno de la Zalia y Somonte y en la que había más de 100 coches implicados.

La primera llamada de alerta se produjo pasadas las doce y media de la noche. Fue entonces cuando varios testigos denunciaban la presencia en al zona de varios jóvenes que, supuestamente, estaban realizando carreras ilegales. Una hora más tarde tuvo lugar el accidente.

En este caso por el momento se desconoce la entidad de los heridos, que en algún caso habría podido precisar el traslado a un centro sanitario para ser atendidos de sus lesiones. En todo caso las autoridades serán las encargadas de realizar las correspondientes investigaciones por si de lo sucedido se desprenden responsabilidades penales.