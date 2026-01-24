Violencia machista
Asesinada una mujer en Málaga y se entrega el supuesto autor del crimen
EFE
Málaga
Una mujer, que se encontraba en el sistema Viogen, ha sido asesinada este sábado en Alhaurín el Grande, en Málaga, y el presunto autor de los hechos se ha entregado en la prisión de Alhaurín de la Torre, según han informado a EFE fuentes de la investigación.
El suceso ha ocurrido sobre las 11:40 horas, cuando los servicios de emergencias han recibido una llamada de una persona que escuchaba a su vecina pidiendo ayuda.
