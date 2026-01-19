El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha precisado que "todavía no se puede concluir que el Alvia haya chocado con los propios coches del Iryo. Se ha desprendido un bogie, que son las ruedas del tren, y aún no se ha localizado. El sistema de seguridad está equipado para que, cuando haya un obstáculo en la vía, se bloquee el surco y ordene el frenado de emergencia al tren". "Pero, al parecer, el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que el mecanismo actúe", ha añadido.

🔴 ¿Qué ha motivado el accidente?

Es una pregunta todavía sin responder y las autoridades piden prudencia. La investigación se centra en establecer si fue un fallo en la infraestructura, un error humano o un problema en el tren lo que causó el descarrilamiento inicial del tren Iryo. Sin embargo, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha afirmado en una entrevista en RNE que "el fallo humano está prácticamente descartado". "Si el maquinista toma una decisión errónea, el propio sistema la corrige. No especulemos, esperemos a la investigación. Tendrá que ver con el material móvil de Iryo o con un problema de la infraestructura", ha afirmado para añadir: "Todavía es demasiado pronto para tener información de lo sucedido, es un accidente en circunstancias extrañas, y no habrá una conclusión en un tiempo breve". "La Comisión de Investigación ya está allí desde el primer momento recogiendo pruebas", finalizó. Lo que sí dejó claro el presidente de Renfe es que no pudieron saltar sistemas de seguridad y alarma porque prácticamente debió ser cuestión de segundos de diferencia entre el descarrilamiento y el choque.

🔴 ¿Iban los trenes a una velocidad correcta o excesiva?

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha confirmado que el accidente sucedió en una recta, en un tramo de vía que está limitado a 250 kilómetros por hora y el registro de los trenes ya ha demostrado que la velocidad de uno era de 205 kilómetros por hora y que la del otro era de 210. "No ha sido un problema de exceso de velocidad, es una vía equipada con un sistema de seguridad que impide errores humanos por lo que tiene que haber sido un fallo del material móvil o la infraestructura, llevará tiempo llegar a conclusiones", ha añadido.

🔴 ¿Cuáles han sido las reacciones oficiales?

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que "es tremendamente extraño, es una recta". "Los expertos que hemos consultado están muy extrañados y esperamos que la investigación nos ayude a aclarar lo ocurrido", ha añadido. El titular de Transportes recordó que se han invertido 700 millones en esta vía y, concretamente, en este punto, los trabajos de mejora y restauración tuvieron lugar en mayo y todo el sistema ferroviario español es revisado de manera periódica y constante”, ha asegurado.