ESPECIAL INFORMATIVO
Tragedia ferroviaria en Adamuz
“La gente pedía socorro, intentamos sacarlos, pero era muy difícil”. “Salí despedida y abrí la puerta con la cabeza”. Son algunos de los testimonios de los pasajeros que iban en los dos trenes de alta velocidad que han sufrido un descarrilamiento en Adamuz (Córdoba), en un accidente que deja ya decenas de muertos y más de un centenar de heridos.
Alrededor de las 19:39 horas del domingo, un tren de la empresa privada Iryo que había salido de Málaga rumbo a Madrid con alrededor de 317 personas a bordo descarriló, chocó, invadió la vía contraria e impacto con un tren de Renfe (Alvia) que circulaba desde Madrid con destino a Huelva en sentido contrario. El impacto del convoy de Iryo contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe hicieron que los dos primeros vagones salieran despedidos y cayeran por un terraplén. El resto del convoy también descarriló.
Heridos atrapados, cuerpos sin vida, escenas imposibles de borrar. Hasta que llegaron los refuerzos, Adamuz sostuvo la emergencia con sus propias manos. “Te encuentras lo que no te quieres encontrar… víctimas por todos lados. Muy dantesco”, narran algunos de los vecinos que se desplazaron al lugar para prestar ayuda.
Los testimonios de la tragedia
"Iba en el coche cuatro, por suerte. He vuelto a nacer"
"Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios"
"Todavía no hemos podido contactar con mi padre"
"He salido despedida y he perdido el conocimiento"
"El impacto fue muy violento y la escena dantesca"
“Todo tembló, caímos al suelo y, por fortuna, nada me golpeó”
"Nos ha dado un vuelco al corazón, nos ha salvado una hora de diferencia"
"Empezó a temblar muchísimo. He vuelto a nacer"
"Sentimos un frenazo y todo salió despedido, fueron segundos interminables"
"Las familias separadas estaban destrozadas; ha sido horroroso"
"Mi hijo fue de los primeros en llegar y vio el horror"
"Hay que tener fe, estas horas son cruciales"
Adamuz: silencio en el pueblo tras una noche de tragedia
Por María Canales | Córdoba
Por las vías del término municipal de Adamuz no solo descarriló ayer un tren. También lo hizo la rutina, la calma y la normalidad de un pueblo que, desde avanzada la tarde del día 18 de enero, quedó atrapado en una tragedia ferroviaria de enorme magnitud: el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad a su paso por la localidad, traducido en decenas de fallecidos y heridos -cifras actualizándose, en continuo aumento-, junto a cientos de escenas descorazonadoras. El estruendo del accidente rompió el silencio habitual del campo y, con él, se desmoronó la tranquilidad de vecinos que jamás imaginaron que su nombre quedaría ligado a una jornada negra.
Porque lo ocurrido ha pasado rápidamente a formar parte de la memoria colectiva del municipio: una catástrofe que dejó imágenes durísimas, situaciones difíciles -imposibles- de borrar y un reguero de dolor que todavía se respira en el ambiente. Pero entre el metal retorcido, los gritos y la incertidumbre, emergió también la otra cara de la tragedia. La de un pueblo entero volcado sin reservas, que convirtió el miedo en solidaridad, las casas en refugios y a vecinos anónimos en primeros auxilios improvisados. Un día de horror que, paradójicamente, sacó a la luz lo mejor de una comunidad unida frente al desastre.
Heridos atrapados, cuerpos sin vida, escenas imposibles de borrar. Aun así, siguieron sacando heridos. “Había un despliegue policial, vecinos, de todo el que podía entrar allí”. No por valentía, sino por humanidad. “Para no repetirlo nunca jamás en la vida. Ha sido demasiado”.
Mientras tanto, Adamuz se organizaba casi sin saberlo. Raquel fue testigo directo de las primeras horas, las más críticas. “Al principio no había apenas sanitarios”, explica. Y entonces el pueblo hizo lo único que sabía hacer: ayudar.
Mantas, botellas de agua, primeras curas, palabras tranquilizadoras. “La gente del pueblo hemos ayudado como hemos podido”. Fueron minutos eternos. “Nos hemos visto sobrepasados en esa primera tanda. Ha habido muchos heridos, muchos de ellos graves”.
Hasta que llegaron los refuerzos, Adamuz sostuvo la emergencia con sus propias manos.
Qué sabemos y qué no sabemos del accidente
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha precisado que "todavía no se puede concluir que el Alvia haya chocado con los propios coches del Iryo. Se ha desprendido un bogie, que son las ruedas del tren, y aún no se ha localizado. El sistema de seguridad está equipado para que, cuando haya un obstáculo en la vía, se bloquee el surco y ordene el frenado de emergencia al tren". "Pero, al parecer, el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que el mecanismo actúe", ha añadido.
🔴 ¿Qué ha motivado el accidente?
Es una pregunta todavía sin responder y las autoridades piden prudencia. La investigación se centra en establecer si fue un fallo en la infraestructura, un error humano o un problema en el tren lo que causó el descarrilamiento inicial del tren Iryo. Sin embargo, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha afirmado en una entrevista en RNE que "el fallo humano está prácticamente descartado". "Si el maquinista toma una decisión errónea, el propio sistema la corrige. No especulemos, esperemos a la investigación. Tendrá que ver con el material móvil de Iryo o con un problema de la infraestructura", ha afirmado para añadir: "Todavía es demasiado pronto para tener información de lo sucedido, es un accidente en circunstancias extrañas, y no habrá una conclusión en un tiempo breve". "La Comisión de Investigación ya está allí desde el primer momento recogiendo pruebas", finalizó. Lo que sí dejó claro el presidente de Renfe es que no pudieron saltar sistemas de seguridad y alarma porque prácticamente debió ser cuestión de segundos de diferencia entre el descarrilamiento y el choque.
🔴 ¿Iban los trenes a una velocidad correcta o excesiva?
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha confirmado que el accidente sucedió en una recta, en un tramo de vía que está limitado a 250 kilómetros por hora y el registro de los trenes ya ha demostrado que la velocidad de uno era de 205 kilómetros por hora y que la del otro era de 210. "No ha sido un problema de exceso de velocidad, es una vía equipada con un sistema de seguridad que impide errores humanos por lo que tiene que haber sido un fallo del material móvil o la infraestructura, llevará tiempo llegar a conclusiones", ha añadido.
🔴 ¿Cuáles han sido las reacciones oficiales?
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que "es tremendamente extraño, es una recta". "Los expertos que hemos consultado están muy extrañados y esperamos que la investigación nos ayude a aclarar lo ocurrido", ha añadido. El titular de Transportes recordó que se han invertido 700 millones en esta vía y, concretamente, en este punto, los trabajos de mejora y restauración tuvieron lugar en mayo y todo el sistema ferroviario español es revisado de manera periódica y constante”, ha asegurado.
El primer accidente con víctimas en la alta velocidad española
La tragedia ferroviaria sucedida en Adamuz (Córdoba) es el primero en trenes y vías de alta velocidad con víctimas mortales desde que en 1992 comenzó a operar en España este tipo de vehículos.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora una estadística sobre accidentes ferroviarios, que refleja que, desde 2010, ha habido en el conjunto del transporte por tren (incluye también la circulación convencional) un total de 93 personas muertas por estos siniestros, de las que 79 se produjeron en el accidente de Angrois (A Coruña), en 2013, según el cómputo del INE.
Esta fue la segunda mayor tragedia ferroviaria en España, que se produjo con el descarrilamiento en Angrois (A Coruña) de un tren de velocidad alta Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol, en la que fuentes oficiales situaron la cifra de muertos en 80 personas.
La primera tuvo lugar el 3 de enero de 1944 a la salida de la estación leonesa de Torre del Bierzo, y aunque el régimen franquista trató de silenciarla, se estima que hubo centenares de fallecidos, hasta 500 según algunas fuentes.
Aunque el tren de Angrois era un Alvia, de velocidad alta (pueden circular por encima de los 200 kilómetros por hora), ni la vía ni el propio tren son de alta velocidad (se considera así cuando se puede rodar por encima de los 250 kilómetros por hora).
Las cifras del INE reflejan además 14 muertos por descarrilamientos en 2016 y dos viajeros más fallecidos por este motivo en 2023. El año anterior murió también una persona empleada o contratista. Aparte de estos, la estadística refleja ceros en el apartado de muertos por descarrilamientos año a año.
El accidente reaviva el debate sobre el crecimiento de la alta velocidad
Por Gabriel Santamarina | Madrid
El accidente de dos trenes Iryo y Renfe en Adamuz (Córdoba), que ha provocado el descarrilamiento de los convoyes y cerca de medio centenar de fallecidos este domingo, ha resucitado las dudas en torno al sistema ferroviario español, en concreto el de alta velocidad. Tres décadas después de la puesta en marcha de este método de transporte, inaugurado en 1992 para conectar Madrid y Sevilla, recorrido en el que se encuentra el tramo protagonista del terrible incidente, deja muchas preguntas: ¿se ha invertido lo suficiente en el mantenimiento de la infraestructura en los últimos años? ¿Está el sistema preparado para soportar la liberalización ferroviaria que ha supuesto la entrada de operadores como Ouigo e Iryo? ¿Son los trenes los más idóneos para circular a altas velocidades, por encima incluso de los 250 kilómetros por hora, o, por contra, son antiguos y deberían ser repuestos?.
La alta velocidad española es una de las punteras a nivel mundial, con la segunda red de mayor longitud del mundo por número de kilómetros, solo por detrás de China. Esta red ha registrado un aumento de la actividad en los últimos años un auge por el auge de la liberalización y la entrada de nuevos operadores, la francesa Ouigo y la italiana Iryo, esta última protagonista en el accidente ferroviario, ya que uno de sus trenes fue el que descarriló.
La liberalización ha disparado un 42% el uso de la infraestructura y un 50% el número de viajeros. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido que existen puntos débiles en el que considera a priori un sistema robusto. “Es evidente que el número de viajeros nos avisa de que el ferrocarril en España, más allá de las incidencias, es un buen sistema porque si no, no crecería como lo está haciendo. Nunca ha habido tantas alternativas. La conexión por alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha reducido la cuota del puente aéreo del 90% al 15%, con el tren en el 85%. El usuario prefiere el tren, que le ofrece más comodidad, seguridad, sencillez en el equipaje y va de centro a centro de las ciudades”, resumió el líder de la cartera durante su última intervención en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
