Tragedia ferroviaria
Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba
En un mensaje en X, Sánchez ha dicho que el Ejecutivo está trabajando "con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros" y que está "muy pendiente" del accidente
Agencias
Las imágenes del accidente ferroviario de este domingo en el municipio de Adamuz (Córdoba), han sido compartidas en redes sociales por algunos de los pasajeros. "Vamos en el Iryo de Córdoba a Madrid, y a unos 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo, y ha descarrilado del coche 6 para atrás. Se ha ido la luz. Nosotros estamos en el vagón 5", ha comentado una usaria de X en uno de los mensajes que más se han compartido en el primer momento.
