En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta: "Todo apunta a que la cifra de fallecidos seguirá aumentando"
Al menos 21 personas han muerto tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) esta tarde ha causado al menos 21 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Patricia Godino
Centenares de viajeros afectados por la cancelación de toda la línea AVE: "Nos dicen que mínimo dos días sin trenes"
"Nos dicen que mínimo en dos días no salen trenes AVE de aquí pero en realidad no sabemos nada, sólo que es muy grave lo que ha pasado". Es el testimonio que a última hora de este trágico domingo de enero trasladaba a El Correo de Andalucía una de los cientos de afectadas por la cancelación de las líneas de alta velocidad entre Andalucía y Madrid. Como ha informado Adif, Santa Justa será una de las estaciones que permanezca abierta toda la noche para dar la información y cobertura necesaria a los pasajeros afectados.
Juan José Fernández
Activación de la UME
Salida de soldados del II Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias de su base en Morón con destino a la zona del accidente ferroviario en Adamuz.
May Mariño
Dificultad de acceso
El consejero de Salud de Andalucía asegura que "en la vía no hay ninguna situación que no esté bajo asistencia" y que situación "compleja" radica en el lugar donde han caído loa vagones por la dificultad de acceso.
May Mariño
Tres vagones podrían haber caído por el terraplén
Apunta Sanz que tres podrían ser los vagones que cayeron por el terraplén de 4 metros, pero no precisó a qué tren corresponde.
May Mariño
Sanz reconoce que la situación es "muy grave"
Sanz opta por no dar una cifra concreta de fallecidos pero apunta a superior a "la veintena". La situación es "muy grave" y la cifra apunta a elevarse porque "la situación es muy compleja"
"Coordinación ejemplar", resumió el consejero andaluz, tras detallar las llamadas entre el Ejecutivo que preside Juanma Moreno y el Gobierno de Pedro Sánchez
Comunicado de Renfe
May Mariño
Antonio Sanz: "La cifra puede ir elevándose"
"La cifra puede ir elevándose", avisa el consejero sobre laa víctimas fallecidas. Lamentablemente se puede ir a "situación mas compleja" de "heridos gaves".
Una parte de uno de los trenes se despeñó por un talud de 4 metros
El consejero de Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, asegura que una parte de uno de los trenes se despeñó por un talud de 4 metros. Agradecer a todas las administraciones, que desde el minuto, hemos estado coordinados. Destaca Sanz las llamadas entre Junta de Andalucía y Gobierno central y las ayudas puestas a disposición por parte de todas laa comunidades autónomas
Juan José Fernández
Despliegue de la Guardia Civil
La Guardia Civil despliega efectivos de la Agrupación de Tráfico en la carretera regional A-421, que comunica Adamuz con la autovía A4 en dirección a Córdoba, para agilizar el paso de ambulancias y medios de rescate. Su afluencia se está viendo afectada por su escasa capacidad. Es una carretera de dos carriles, uno por sentido, con numerosos tramos estrechos, que está siendo utilizada por las ambulancias, vehículos policiales y coches de Protección Civil, pero también por autobuses enviados para sacar a los pasajeros supervivientes de la zona.
La circulación se ve afectada también por la afluencia de voluntarios espontáneos de las localidades cercanas, Pedro Abada y Villafranca de Córdoba. Algunos están utilizando las vías provinciales Co3107 y CO3102 con parecidas dificultades en las proximidades de Adamuz.
Cerca de 500 pasajeros
Son cerca de 500 las personas que viajaban en los dos trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba) en la tarde de este domingo. Iryo ha contabilizado el pasaje de su tren de alta velocidad en "apoximadamente 300". Renfe aún no lo ha hecho con respecto al Alvia implicado en el descarrilamiento, pero calculan en 200 fuentes del operativo de rescate y atención a heridos. Eran viajes dominicales, de regreso de viajeros para estar en sus trabajos el lunes tanto en Madrid (procedentes de Málaga) como en Huelva (procedentes de Madrid).
Hay un dato concreto comunicado acerca del accidente, su hora, adelantada también por iryo: el siniestro ha tenido lugar a las 19:39 horas.
- El municipio de Zamora con 13 nacionalidades y un presupuesto de 655.500 euros
- Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora
- DIRECTO | Zamora CF - CD Tenerife : final (0-1)
- ¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros
- VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
- El Folgoso se convertirá en un 'glamping': así será la recuperación del mítico espacio a orillas del Lago de Sanabria
- Óscar Cano, entrenador del Zamora CF tras perder con el CD Tenerife: 'Hemos dominado pero no tuvimos claridad
- Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación