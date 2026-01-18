Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta: "Todo apunta a que la cifra de fallecidos seguirá aumentando"

Sanz reconoce que la situación es "muy grave"

Sanz opta por no dar una cifra concreta de fallecidos pero apunta a superior a "la veintena". La situación es "muy grave" y la cifra apunta a elevarse porque "la situación es muy compleja"

"Coordinación ejemplar", resumió el consejero andaluz, tras detallar las llamadas entre el Ejecutivo que preside Juanma Moreno y el Gobierno de Pedro Sánchez