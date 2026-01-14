Violencia de género
Detenido en Francia un hombre que intentó matar al hijo de su pareja en Barcelona
Tras agredir gravemente al menor, el hombre huyó a Marruecos, aunque posteriormente fue localizado en Francia a raíz de reanudar el contacto con su pareja a través de las redes sociales y volver a asediarla
EFE
Agentes de los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Gendarmería francesa, detuvieron el pasado 11 de enero en Francia a un hombre de 35 años investigado por una tentativa de homicidio contra el hijo menor de edad de su pareja en Barcelona.
Según ha informado este miércoles la Policía de la Generalitat, los hechos ocurrieron el 16 de octubre del año pasado en la capital catalana y el detenido tenía vigente una orden europea de detención y entrega (OEDE).
Tras agredir gravemente al menor, el hombre huyó a Marruecos, aunque posteriormente fue localizado en Francia a raíz de reanudar el contacto con su pareja a través de las redes sociales y volver a asediarla.
Este hecho supuso que la mujer denunciara los hechos y se abriera una nueva línea de investigación.
Una vez que se obtuvo información sobre su posible ubicación, la Unidad de los Mossos d'Esquadra presente en el Centro de Cooperación Policial y Aduanero de Le Perthus (Francia) alertó a la Gendarmería.
Finalmente, los agentes localizaron al agresor y le detuvieron el 11 de enero en la población de Tonneins, situada entre Toulouse y Burdeos.
En estos momentos, ya se han activado los mecanismos de cooperación internacional que permitirán iniciar el proceso de extradición del detenido.
- La Guardia Civil rescata a dos jóvenes atrapados en su vehículo por la nieve en la Laguna de Peces
- La CHD advierte: no hay reservas de agua para el desarrollo de las energías renovables en Zamora
- Zamora contará antes de mayo con seis nuevos pasos de peatones: te contamos dónde
- El exjefe de Basuras de Zamora ve detención ilegal en su arresto y denuncia a los policías
- La conmovedora historia de 'Mari la de Figueruela', primera mujer taxista y funcionaria de Correos en Aliste
- Degustación de pulpo y dulces típicos para celebrar Las Candelas en Benavente
- Fallece el conductor de un camión tras una salida de vía y el vuelco del vehículo
- Benavente tendrá que devolver el importe de la obra no ejecutada en la carretera del Caracol