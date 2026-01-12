La Guardia Civil destapa una red de clínicas estéticas que "aumentan" los labios de mujeres con ácido hialurónico ilegal

"Aumenta tu volumen de labios. Resultado inmediato. Sin dolor y sin agujas". Solo una de esas tres promesas era verdad. Y, según la investigación de la Guardia Civil, ninguna era legal. La red suministraba a mujeres que querían hacer sus labios más atractivos ácido hialurónico sin tener titulación para ello, lo que generó diferentes problemas de salud a varias clientas. En diciembre, los agentes detuvieron en el aeropuerto de Málaga a una conocida influencer y dueña de una clínica estética situada en una zona lujosa de Madrid.

Otras tres mujeres, responsables de clínicas estéticas en Madrid, Marbella y Pamplona, también están investigadas en la causa por posibles delitos contra la salud pública y de intrusismo profesional (ninguna es médica, como exige la ley para realizar ese tipo de tratamientos con ácido hialurónico). El próximo 14 de enero, la jueza encargada del caso ha citado como investigadas a dos de esas mujeres, que regentaban una clínica estética en Pamplona.

A 800 kilómetros por hora

Con la técnica empleada por la influencer y sus seguidoras, el ácido hialurónico entra en los labios de las mujeres "a unos 800 kilómetros por hora", según los informes de la Guardia Civil. No hacen falta agujas. Eso sí, es un método ilegal. Una de las implicadas admite en un audio que "es una técnica que no tiene regulación" en España.

Imagen de uno de los cursos donde se enseñaba la técnica para aplicar ácido hialurónico. / SUCESOS

Sin regulación pero con mucho éxito, la Guardia Civil comprobó que la influencer viajaba para dar cursos a otras mujeres, algunas propietarias de clínicas de estética, a Málaga, Bilbao y Pamplona, por los que las aprendices pagaban unos 1.500 euros cada una.

Bultos en loslabios

Los investigadores ya han localizado a algunas mujeres que sufrieron problemas y dolores después de someterse a esos tratamientos para rellenar sus labios con ácido hialurónico. Una de ellas ha declarado que notó inflamación en los labios y que luego empezaron a amoratársele.

"Después de unos 15 días empecé a notar bultos pequeños repartidos por los dos labios, tanto por dentro como por fuera", declaró. Le recomendaron aplicarse hielo, darse masajes con vaselina y tomar ibuprofeno. Como los bultos seguían dentro y fuera de sus labios, le dieron una crema con hialuronidasa, una enzima que los médicos utilizan para disolver el ácido hialurónico que se ha metido en el cuerpo.

Mucho dolor

Esa vez, la solución no funcionó y finalmente un médico le inyectó una crema anestésica y otra para disolver el ácido hialurónico. La mujer contó a la Guardia Civil que sufrió mucho dolor y que llegó a ir por la calle y al trabajo con mascarilla para que no se le vieran los labios.

Una joven de 22 años que también se sometió al tratamiento recordó ante los investigadores que salió "llorando" del centro estético, que luego tuvo calambres y dolores. Consultó con una médica, que le explicó que ese dispositivo de ácido hialurónico que le habían aplicado "podía matar células y necrosar el labio".

La investigación de la Guardia Civil revela que tanto la detenida en Madrid como sus seguidoras de Pamplona y otros lugares de España conocían que ellas no podían suministrar ácido hialurónico reticulado a sus clientas (tiene que hacerlo un médico).

"Que no haya restos"

De hecho, la influencer envió un mensaje de audio a su seguidora de Pamplona en el que le daba instrucciones para guardarlo y ocultarlo en una bolsa de deporte con sus objetos personales, de forma que si hubiera una inspección sanitaria en la clínica no lo descubrieran: "Si te llega una inspección y… Donde no te pueden revisar son los efectos personales… Yo tengo una bolsa de gimnasio en el centro estético con llave... Las chicas cada vez que van a hacer un ácido, ellas lo abren, sacan el ácido y lo hacen, hasta la basura la ponen ahí también y a la noche la tiran, simplemente que no haya restos”.

La inspección de sanidad llegó finalmente a uno de los centros implicados, la clínica estética Lashes, en Pamplona. La dueña de esa clínica había recibido dos cursos por parte de la influencer instalada en Madrid para administrar el ácido hialurónico. La dueña de la clínica madrileña afirmaba haber hecho 5.000 intervenciones de labios. En la de Pamplona se hicieron 163 en un año, según las investigaciones.