Detenido tras siete horas de negociación un hombre que se atrincheró en Sevilla: "Os vais a cagar"

Fin a una mañana de pesadilla en Camas, en Sevilla. Agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Goes) han detenido al individuo que se atrincheró en su vivienda a primera hora de la mañana, después de amenazar con una escopeta de plomo a sus vecinos durante toda la madrugada de este sábado. En el interior de la vivienda, realizó varios disparos al aire y fue el momento en que se activó el protocolo habitual para estos casos. Desde primera hora, un negociador de la Policía Nacional ha estado trabajando sobre el terreno, tratando de convencer al individuo para que se entregara.

Un amplio despliegue policial ha sido necesario para finalmente, hacia las 14.20 de la tarde, detener a este joven, de unos 35 años, que mantenía atemorizado a sus vecinos y que, según las fuentes consultadas, lleva tiempo siendo un vecino problemático. "Os vais a cagar", ha sido la última amenaza que ha gritado cuando ha salido de la vivienda, esposado y conducido por los agentes hasta el vehículo policial.

Durante horas, y muy especialmente durante los momentos previos a que los agentes entraran en la vivienda, se han escuchado gritos y alaridos desde el interior de la vivienda.

Aunque todavía se desconocen los detalles del origen de este suceso, todo apunta a una nueva riña con los vecinos de este barrio a las afueras del municipio, en la zona cercana al yacimiento donde apareció el Tesoro del Carambolo. Hacia las siete de la mañana un vecino llamó a la Policía Local alertando de la situación. Afortunadamente, no se han tenido que lamentar heridos. Y tras más de seis horas de negociación, la Policía Nacional ha conseguido reducir al joven y detenerlo.

Un vecino "de toda la vida"

De acuerdo con varios vecinos de la calle con los que ha hablado este periódico, el detenido es un vecino "de toda la vida" que pertenece a una familia "muy querida" en el barrio. Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que de un tiempo a esta parte su comportamiento había cambiado como consecuencia del "consumo de drogas".

Según fuentes vecinales, la casa en la que él vivía -el número 13 de la calle Melilla- pertenecía a los bisabuelos del detenido y tras fallecer pasó a manos de sus abuelos. "Ahora la habían heredado los hijos, osea los padres y los tíos de este muchacho, pero él la ocupó", han comentado los vecinos curiosos que se hallaban en las puertas de sus hogares a la espera de que el joven fuera detenido.

Tal como pudo comprobar este periódico, los agentes accedieron al interior de la vivienda por la azotea y otros por la puerta de la calle. En los aledaños de la zona llegaron también dos dotaciones de ambulancias del 061.

A lo largo de toda la mañana la a zona ha estado acordonada para limitar los movimientos de los vecinos y de los numerosos medios de comunicación que se han desplazado hasta el lugar de los hechos. Ahora el detenido ha pasado a disposición policial.