El Ministerio de Igualdad confirma la muerte de Czarina en Las Palmas de Gran Canaria como el segundo asesinato machista en 2026

El Ministerio de Igualdad ha expresado este jueves su condena ante el presunto asesinato por violencia de género de una mujer en Las Palmas de Gran Canaria, ocurrido el pasado 5 de enero en un piso de un edificio situado en la calle Bernardo de La Torre. La víctima tenía 43 años y, según la información confirmada, habría sido asesinada por su pareja. En este caso existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, un dato que vuelve a poner el foco en la necesidad de reforzar la prevención y la protección de las víctimas.

La mujer asesinada era madre de tres hijos menores de edad, que quedan ahora en situación de orfandad. Con la confirmación de este crimen, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2026 asciende a dos en el conjunto del Estado. Desde que comenzaron a recopilarse estos datos oficiales en 2003, la cifra total alcanza ya las 1.343 mujeres asesinadas.

En cuanto a las consecuencias para los menores, el Ministerio de Igualdad ha recordado que el número de niñas y niños huérfanos como consecuencia de la violencia de género contra sus madres se sitúa en dos en 2025 y en 506 desde 2013, año en el que empezaron a contabilizarse estos casos de forma específica.

Condena institucional y apoyo a la familia

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han trasladado su más absoluta condena y rechazo ante este nuevo asesinato machista. Ambas responsables institucionales han expresado también su apoyo y solidaridad con la familia y el entorno cercano de la víctima, en un momento especialmente duro para sus allegados.

El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 2 en 2026 y a 1.343 desde 2003

Desde el Ministerio se insiste en la necesidad de que todas las instituciones, administraciones públicas y la sociedad en su conjunto redoblen esfuerzos para detectar a tiempo las situaciones de riesgo y evitar que se sigan produciendo muertes por violencia machista.

Recursos de ayuda disponibles las 24 horas

El Ministerio de Igualdad recuerda que existen recursos de atención y asesoramiento gratuitos y confidenciales, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, tanto para las víctimas como para cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de un caso de violencia de género.

Entre estos recursos destaca el teléfono 016, que no deja rastro en la factura, aunque es recomendable borrar la llamada del registro del terminal. A través de este servicio se ofrece información sobre derechos, recursos disponibles y asesoramiento jurídico, este último en horario de 8:00 a 22:00 horas, todos los días de la semana. El servicio atiende en 53 idiomas y cuenta con adaptaciones para personas con discapacidad.

Además del teléfono, el Ministerio pone a disposición otros canales de contacto:

Correo electrónico: 016-online@igualdad.gob.es

016-online@igualdad.gob.es WhatsApp: 600 000 016

600 000 016 Chat online, accesible desde la web oficial

Emergencias y actuación inmediata

En situaciones de peligro inmediato, se recuerda que es fundamental contactar con los servicios de emergencia a través del 112, o bien llamar directamente a la Policía Nacional (091) o a la Guardia Civil (062).

El número de personas menores huérfanas por violencia de género contra su madre asciende a 2 en 2026 y a 506 desde 2013

Cuando no sea posible realizar una llamada telefónica, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, una herramienta oficial que permite enviar una alerta con geolocalización a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Un deber colectivo frente a la violencia de género

El Ministerio de Igualdad subraya que estos medios de asistencia pueden ser activados no solo por las víctimas, sino también por cualquier persona del entorno que detecte o sospeche una situación de violencia de género. La lucha contra esta violencia no es solo una responsabilidad institucional, sino un deber de toda la sociedad.

Este nuevo asesinato en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a poner de manifiesto la gravedad de la violencia machista y la necesidad de no mirar hacia otro lado, reforzando la prevención, la detección temprana y el acompañamiento a las víctimas para evitar nuevas tragedias.