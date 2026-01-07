Encuentran el cuerpo de uno de los niños desaparecidos en Indonesia

Los equipos de rescate que trabajan en la búsqueda de los dos niños valencianos desaparecidos tras el trágico naufragio en Indonesia de una embarcación turística en la que viajaba una familia valenciana han localizado este martes el cuerpo de un niño. Según ha podido saber Levante-EMV, las autoridades ya han confirmado que se trata de uno de los hijos de la familia valenciana. A la espera de confirmación oficial, fuentes locales apuntan a que se trataría de Mateo, el niño de 9 años, hijo de Fernando Martín, también fallecido en el naufragio, fruto de una relación anterior.

Según informa el diario local The Hey Bali News, el cuerpo fue localizado en el interior de los restos del KM Putri Sakinah, la embarcación que la familia valenciana había alquilado para una excursión familiar, cuyo casco también ha sido hallado este martes. El barco fue encontrado varado frente a la playa de Pede, en la isla de Komodo, por un pescador local que se encontraba pescando pulpo en la zona alrededor de la 13:00 horas de la tarde, hora local. "Se encontró un cuerpo dentro del barco", informó el pescador, señalando que la puerta del barco estaba abierta y que no se veían otras víctimas dentro del casco dañado.

A 14 km de la zona del naufragio

Ya en el puerto de Labuan Bajo, desde donde se coordina la misión, el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere, Fathur Rahman, ha precisado las coordenadas en las que se han encontrado a la víctima y al casco de la embarcación, una ubicación que, según ha detallado, "se encontraba a una distancia considerable del hundimiento inicial". En concreto, a 7,48 millas náuticas, a cerca de 14 kilómetros del punto donde se produjo el naufragio. Asimismo, el coordinado de la misión detalló que el cuerpo localizado ha sido evacuado al Hospital General de Labuan Bajo, donde se le practicarán las pruebas forenses para confirmar su identidad.

Era el duodécimo día del operativo para localizar a los dos niños valencianos desaparecidos tras el trágico naufragio en Indonesia de la embarcación turística en la que viajaban junto a sus padres y dos de sus hermanos se está viendo condicionado por un temporal. Según informa la prensa local, los equipos de rescate se estaban enfrentando a una llovizna gris y constante que estaba dificultando el trabajo para encontrar el casco del barco donde se sospecha que quedaron atrapados los menores.

El también coordinador de la misión ha informado que a pesar de las adversidades del clima, el grupo de trabajo ha intensificado sus esfuerzos en el que se prevé sea el penúltimo día de la operación, a la espera de conocer si las autoridades concederán una nueva prórroga. A este respecto, Rahman ha confirmado que este miércoles "retomaremos las búsquedas alrededor del barco y en otras zonas sospechosas" y que la extensión de la prórroga dependerá de los resultados durante la jornada. "Analizaremos los hallazgos mañana antes de tomar una decisión", ha señalado.

A contrarreloj

El personal desplegado en este día doce de búsqueda representa una de las mayores movilizaciones en un solo día desde el hundimiento del KM Putri Sakinah la tarde del 26 de diciembre, sobre las 20.30 horas de la tarde, hora local. Según informa The Hey Bali News, este martes el dispositivo de rescate se ha ampliado a 168 personas, quienes han rastreado diversas zonas del estrecho de Padar distribuidas en 18 buques principales, cada uno de ellos con una zona de rastreo asignada. El operativo incluye, además, cinco unidades de sonar de barrido, drones térmicos y sistemas multihaz avanzados para no dejar ninguna zona potencial sin examinar.

Los equipos de rescate apuran las últimas horas de la que podría ser la penúltima jornada de búsqueda, entrando en un momento crítico condicionado por las adversidades del clima y la profundidad del mar, principales adversarios en una carrera contrarreloj. A la espera de conocer la decisión de las autoridades locales, la familia confía en que se confirme una nueva prórroga y se mantenga el dispositivo -que en principio finaliza este miércoles- hasta localizar al menor que continúa desaparecido. Una petición avalada por el propio embajador de España en Indonesia, Bernardo de Sicart Escoda, quien el pasado 31 de diciembre envió una carta a la Agencia Nacional para la Búsqueda y Rescate (Basarnas) solicitando que las labores de búsqueda se mantengan "hasta encontrar los restos" de los cuatro desaparecidos.

"Volveremos todos juntos"

El KM Putri Sakinah, la embarcación turística donde viajaban los seis españoles —dos adultos y cuatro menores— se hundió en las aguas de la isla de Padar la tarde del 26 de diciembre, alrededor de las 20.30 hora local del 26 de diciembre. Dos de ellos —una mujer y una menor—, fueron rescatadas con vida tras el accidente, mientras que cuatro —un adulto y tres menores— no pudieron ser localizados en un primer instante. Los rescatistas recuperaron los últimos días los cuerpos de dos españoles desaparecidos. El pasado lunes el de una niña de 12 años, hija de Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas. El cuerpo de su marido, Fernando Martín, fue localizado este domingo.

Los cuerpos de las dos únicas víctimas que habían sido recuperados hasta ahora, fueron incinerados en Bali. Los ritos se llevaron a cabo después de que, por necesidades logísticas, los restos fueran trasladados desde Labuan Bajo. Con el hallazgo de uno de los menores, los trabajos se retomarán este miércoles en la zona donde también se ha encontrado el casco del barco. El objetivo: localizar al pequeño que continúa desaparecido para que la familia pueda iniciar su viaje de vuelta a València, y que advierten: "No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos".