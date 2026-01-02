Tragedia
Mueren tres personas en el incendio de una vivienda en Madrid
Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras por un fuego declarado en una vivienda del distrito de Carabanchel
EFE
Tres personas han muerto en la madrugada de este viernes tras un incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Carabanchel.
Según ha informado el servicio de Emergencias de la capital, dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, ha detallado un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido por Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.
El incendio ha tenido lugar en la tercera planta de una vivienda ubicada en la calle Moreno del mencionado distrito madrileño. El fuego ha roto por la fachada posterior y el humo ha afectado también a dos áticos superiores en los que los Bomberos de Madrid han tenido que rescatar a dos personas, ambas en buen estado.
- Nuevos alcaldes: 'Baile' de regidores en las alcaldías de varios pueblos de Zamora
- Herida una mujer de 63 años tras volcar su turismo en la N-122 en Zamora
- El pequeño pueblo de Castilla y León donde solo residen una decena de habitantes
- La noche de fin de año deja varios altercados violentos en Zamora con heridos en Benavente y la capital
- Balborraz, el pintoresco escenario elegido para el nuevo mercado mensual de Zamora
- San Silvestre Zamorana 2025: cientos de corredores despiden el año en las calles de Zamora
- El Extra de Navidad de la ONCE deja cuatro millones en Castilla y León
- Iris, la última nacida en 2025 en Zamora, llegó a tiempo para la cena de Nochevieja