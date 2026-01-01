Un joven mata a su padre en La Rioja durante un caso de violencia de género

Un joven de 19 años ha sido detenido por la muerte con arma blanca de su padre durante una discusión en el municipio riojano de Fuenmayor, relacionada, al parecer, con un episodio de violencia de género, que habría derivado en un caso de violencia doméstica.

Según ha informado la Guardia Civil en La Rioja en una nota, el padre, de 54 años, ha fallecido de forma violenta.

El suceso ha ocurrido hacia las 17:20 horas en este municipio, de unos 3.300 habitantes y situado a unos 10 kilómetros de Logroño.

Al parecer, de acuerdo con los datos facilitados a EFE por fuentes cercanas a la investigación, durante el suceso había más miembros de la familia en el interior del domicilio, que es una vivienda individual situada en el casco urbano de Fuenmayor.

Al lugar del suceso han acudido agentes de los Servicios de Seguridad Ciudadana y de Criminalística y de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja; así como el juez de guardia en Logroño.

El presunto autor de los hechos ha sido trasladado a las dependencias de la Guardia Civil para la instrucción de las diligencias y el cadáver ha sido llevado al Instituto de Medicina Legal de La Rioja.

La autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones, por lo que la Guardia Civil ha indicado que no facilitará más información.

Vida normal

El alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, ha explicado a EFE que esta familia llegó a la localidad hace cuatro o cinco años, tenía cuatro hijos y "se habían adaptado bien y hacían vida normal". El padre tenía un empleo fuera de Fuenmayor, pero el detenido había tenido algún trabajo en el municipio, ha explicado.

Peso ha añadido que la familia no había causado problemas durante estos años y la casa en la que vivía la había adquirido en propiedad.

La noticia ha impactado en los habitantes de Fuenmayor, ya que el suceso ha ocurrido en pleno casco urbano y había muchas personas en la calle mientras celebraban la antesala de la Nochevieja, ha dicho.

"El pueblo está nervioso, este suceso ha sido muy desagradable", ha lamentado el alcalde, quien ha agregado que, desde el Ayuntamiento, aún no se ha planteado si habrá algún acto en memoria del fallecido, una cuestión que prevé valorar este jueves.