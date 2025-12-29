Expertos en montaña, tras el alud mortal en Panticosa: "Las condiciones meteorológicas eran ideales para esquiar"

Tres personas han fallecido y una cuarta ha resultado herida por un alud que se ha producido en el entorno del Balneario de Panticosa, en Huesca, este lunes. El fenómeno natural se ha saldado con la vida de dos hombres y una mujer, y la cuarta afectada también es una mujer que sufre hipotermia y varios golpes. El suceso se ha producido a unos 2.700 metros de altitud, en la cara oeste del pico Tablato. José Ángel, guarda del Refugio Casa de Piedra, ha explicado que esta vertiente "es la más difícil de esquiar" y que, por tanto, solo la frecuentan expertos. A ello ha añadido que "las condiciones meteorológicas de hoy (lunes) eran ideales". "Les ha pillado (a los afectados) la fatalidad del monte", ha indicado.

El pico Tablato tiene varias caras. Según ha explicado el guarda del Refugio Casa de Piedra y otros expertos de montaña, esta zona "no es de las peores", pero sí tiene una pala que es algo más complicada. En concreto, la vertiente oeste es la "más difícil de esquiar" y "la más expuesta", aunque el tiempo era óptimo este lunes y las tres personas que han fallecido eran expertas en esquí de montaña, según han apuntado fuentes conocedoras de los mismos.

Según ha desarrollado otro experto de montaña, también guarda de refugio, hay una zona específica de una cara del pico Tablato se acumula más "nieve en polvo", lo que significa que está más suelta y poco cohesionada, que resulta atractiva para los esquiadores de montaña por ser más esquiable. El profesional ha indicado que en esta zona es complejo hacer un parte de alud debido a que se trata de un punto muy concreto. Por el momento desconoce si el accidente ha sucedido en esta área.

Tal y como ha explicado José Ángel, en zona del Balneario de Panticosa se encuentra también el embalse de Brazato y el Ibón de Brazato, más en la cara su. También allí se encuentra el pico de Baldairán, el barranco de Gabarda, los ibones de Ordicuso y el embalse de Brazato. En la zona más del norte se encuentra el Garmo Negro, que con 3.064 metros sí "ha dado más problemas" en ocasiones anteriores al tener algo más de riesgo. Con todo, el experto ha indicado que en los últimos veinte años no recuerda un alud similar que se hubiera saldado con la vida de tres personas.

Ambos expertos de montaña han incidido así en que se ha tratado de una situación fuera de lo común que "se produce una vez cada muchísimos años", ya que las condiciones meteorológicas eran adecuadas y, los fallecidos, profesionales. "Son las fatalidades del monte", ha subrayado José Ángel, que ha recordado que la montaña no avisa.