TRAGEDIA
Encuentran un hombre de 57 años calcinado en una casa de Pontevedra
Fue localizado por un familiar tras advertir los vecinos de que había una ventana quemada y se baraja que pudo morir electrocutado
N. D.
Pontevedra
Un hombre de 57 años de edad ha sido localizado muerto en una vivienda de la parroquia pontevedresa de Mourente, según informa el 112.
Las mismas fuentes apuntan que los vecinos del lugar, en la zona de A Condesa, vieron una ventana quemada en la vivienda y se dio aviso a los familiares, que accedieron al interior y encontraron el cadáver.
Según ha señalado el Concello, el hombre apareció calcinado, y se apunta que pudo morir electrocutado, lo que generó un incendio que afectó a la ventana.
Además del 061, acudieron al lugar efectivos de la Policía Nacional y Local que ahora investigan las causas concretas del suceso
- Renfe fleta un tren especial con destino a Madrid para incrementar la oferta de plazas: este es el día
- Fallece Carlos Fresno Gago, gran dinamizador de la cultura y el folclore de Tábara
- Nueve zamoranos que nos han dejado en 2025
- El refrán sobre Zamora que todo el mundo dice en España y que nació de la resistencia de la ciudad
- La celebración de la Nochebuena culmina en Benavente con una pelea y un detenido
- La nieve corta carreteras en Ávila, Burgos y Salamanca y condiciona la circulación en Zamora
- El enigma de la maleta que se ha pasado varios días colgada de un árbol en este pueblo de Zamora
- Ricobayo, su puente sobre el Esla fue uno de los más importantes de la provincia