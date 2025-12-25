En Baltanás
Muere un niño de 12 años por una posible intoxicación de monóxido en Palencia
El padre de 33 años, su madre de 21 años y su hermana de dos años también han sido afectados
EFE
Un niño de 12 años ha fallecido este jueves en una vivienda del municipio palentino de Baltanás, al parecer por una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, que también ha afectado a su padre de 33 años, a su madre de 21 años y su hermana de dos años.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha comunicado la muerte del menor de edad, mientras que el padre había sido evacuado inconsciente y en estado crítico al hospital de Valdecilla de Santander, según ha explicado la Subdelegación del Gobierno, que inicialmente comunicó que había fallecido.
El aviso se ha recibido este jueves poco antes de las diez y media de la mañana, cuando se ha solicitado asistencia para un adulto y un menor que se encontraban inconscientes en una vivienda de la calle de la Virgen de Baltanás, mientras que otras dos personas, una mujer de 21 años y una niña de 2, presentaban dolor de cabeza, según ha informado el 1-1-2.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación de Palencia y Emergencias Sanitarias–Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y al personal de guardia del centro de salud de Baltanás.
Finalmente el menor de 12 años ha fallecido, el hombre de 33 ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y la mujer y la niña de 2 años han sido evacuadas en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Río Carrión de Palencia.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias del suceso y confirmar si se ha debido a una intoxicación por monóxido de carbono procedente del sistema de calefacción del inmueble.
