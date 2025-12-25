Sucesos
Nochebuena trágica en Madrid: un menor y un adulto mueren apuñalados
Los dos fallecimientos se produjeron en distritos distintos de la capital durante la madrugada, tras agresiones con arma blanca, según confirmaron los servicios de emergencias
Marina Armas
Dos hombres han fallecido en Madrid durante la madrugada de Nochebuena tras sufrir agresiones con arma blanca en dos distritos distintos de la capital. Las víctimas son un joven de 17 años y un hombre de 63 años, según han confirmado los servicios de emergencias.
El primer suceso se produjo en la calle Lagartera, en el distrito de Puente de Vallecas. A la llegada de los sanitarios del Summa 112, el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de una herida por arma blanca en el hemitórax izquierdo. Pese a los intentos de reanimación, solo se pudo certificar su fallecimiento.
El segundo homicidio tuvo lugar en la calle Alonso Cano, en el distrito de Chamberí, alrededor de las 5:40 horas. La víctima, un hombre de 63 años, presentaba varias heridas por arma blanca y también estaba en parada cardiorrespiratoria cuando fue atendido por los equipos del Samur-Protección Civil. Tras 40 minutos de maniobras avanzadas de reanimación, los sanitarios confirmaron su muerte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Renfe fleta un tren especial con destino a Madrid para incrementar la oferta de plazas: este es el día
- Zamora hace historia con tres finalistas en el Campeonato de España
- El Colegio de Abogados acuerda reprobar ante el CGPJ al juez Cimarra, que negó a abogados con ictus suspender actos judiciales
- El alcalde de un pueblo de Zamora relega a una silla infantil a la concejala que le denunció
- Lonja de Zamora (23 de diciembre de 2025): el precio de los lechones, sin cambios para Nochebuena
- Un municipio de Zamora recibe una ayuda de 238.000 euros con la que comprará seis viviendas para alquiler social
- Francisco Guarido, alcalde de Zamora: "La ZBE el 1 de enero es un mito, no peligran los fondos europeos"
- Prisión preventiva para un pasajero de viaje compartido en Quintanilla de Urz con estupefacientes