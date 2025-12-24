Alicante
Los detenidos por dos asesinatos en Elche intentaron ocupar esa vivienda dos veces más
Los arrestados, de nacionalidad polaca y de 19 y 35 años de edad, permanecen en dependencias de la Guardia Civil
EFE
Los dos hombres detenidos tras atrincherarse en una vivienda de Elche (Alicante) y que previamente habían apaleado hasta la muerte a otros dos hombres y habían dejado herido grave a un tercero habían intentado ocupar esa casa en dos ocasiones antes, han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil este miércoles.
Los detenidos, de nacionalidad polaca y de 19 y 35 años de edad, permanecen en dependencias de la Guardia Civil en calabozos diferentes para evitar el contacto entre ellos hasta su paso a disposición judicial.
Los hombres fueron detenidos ayer tras pasar varias horas atrincherados en la vivienda de un ciudadano alemán en una zona aislada de la pedanía de la Marina. El propietario de la casa avisó a tres compatriotas de que había visto a través de las cámaras de seguridad a los asaltantes en un nuevo intento de allanamiento.
Cuando los compatriotas del dueño de la vivienda fueron a disuadir a los ocupas, estos les dieron una paliza que acabó con la vida de dos hombres de 62 y 50 años de edad y dejó herido de gravedad a otro de 50 años.
Los vecinos, según las fuentes consultadas por EFE, escucharon y vieron la violencia con la que se emplearon los agresores y salieron corriendo a buscar ayuda, encontrando a una patrulla de la Guardia Civil, que fue la primera en llegar.
Los guardias llegaron a ver a los autores, a los cuales reconocieron por haber sido detenidos recientemente al intentar ocupar la misma vivienda, algo que habían hecho en dos ocasiones.
El arresto se produjo a las 14 horas de este martes, casi 20 horas después del crimen. El juzgado que dirige la causa ha decretado el secreto de las actuaciones.
- El Colegio de Abogados acuerda reprobar ante el CGPJ al juez Cimarra, que negó a abogados con ictus suspender actos judiciales
- El alcalde de un pueblo de Zamora relega a una silla infantil a la concejala que le denunció
- Los bomberos de Zamora, de nuevo en pie de guerra: mil horas más de trabajo al año por decreto
- Un vendedor regala toda su mercancía en el mercado de El Puente tras saber que era millonario: le tocó 'El Gordo' en La Bañeza
- La 'broma' de tirarse de madrugada por el tobogán de hielo en Zamora tiene precio: esta es la multa
- Sanabria amanece, de nuevo, con complicaciones en sus carreteras debido a las nevadas
- El AVE de Zamora a País Vasco, un paso más cerca
- Liberada la parcela de Toro en la que se construirá el nuevo Parque de Bomberos