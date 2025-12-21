En Cebolla
Muere un hombre por heridas de arma blanca en una reyerta en Toledo
Hasta el momento se desconoce si ha habido detenidos por este suceso
EFE
Toledo
Un hombre de 33 años ha muerto este domingo por heridas de arma blanca tras una reyerta ocurrida en el municipio de Cebolla (Toledo).
Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que sobre las 5:00 horas se ha recibido un aviso de que se estaba produciendo una reyerta entre varias personas y en la que un hombre de 33 años habría sufrido heridas por arma blanca.
Estas mismas fuentes han indicado que la víctima ha fallecido en el traslado al Hospital Virgen del Prado de Talavera de la Reina (Toledo).
Hasta el momento se desconoce si ha habido detenidos por este suceso y la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
- Fallece Rufi Velázquez, la madre de las bibliotecas municipales de Zamora
- Campamento militar en Zamora: Ocho millones para tres nuevas edificaciones en Monte la Reina
- Los sismógrafos detectan un terremoto en este pequeño municipio zamorano
- Autovía Zamora-Portugal: La variante de Alcañices de la A-11 evitará el paso por el monte Sahú
- Miguel Ángel y José Antonio Castrillo: 'En los galgos, tener suerte es fundamental
- La jueza llama a declarar a Guarido, la viceinterventora y el exsecretario en la querella por denuncia falsa y malversación
- Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual
- Alerta en la calle San Pablo: se abre un socavón repentino en la acera