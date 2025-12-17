Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Que hay detrás de los robos en Tierra del Vino?Sumar no presentará candidatura en Zamora¿Cuánto dinero gastan los zamoranos en lotería?Restauración de la iglesia de Molacillos
instagramlinkedin

En el municipio de Mazarambroz

Muere un piloto de 41 años tras estrellarse su avioneta en una dehesa de Toledo

El hombre despegó en la mañana de este miércoles del aeródromo de Casarrubios del Monte e iba en dirección a Cádiz

Archivo - Coche de la Guardia Civil.

Archivo - Coche de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL - Archivo

EFE

Toledo

Un hombre de 41 años ha fallecido este miércoles después de estrellarse con la avioneta en la que viajaba en la dehesa del Castañar, en Mazarambroz (Toledo).

Según ha informado a EFE el 112, el piloto despegó en la mañana de este miércoles del aeródromo de Casarrubios del Monte (Toledo) e iba en dirección a Cádiz.

A las 11:23 horas, se perdió el contacto con él, lo que movilizó a la Guardia Civil, Salvamento Aéreo, bomberos de Orgaz (Toledo) y personal del servicio de extinción de incendios de Castilla-La Mancha (Infocam).

Sobre las 14:00 horas, se ha hallado la avioneta destrozada en la dehesa y tras una intensa búsqueda, la Guardia Civil ha encontrado al piloto fallecido a las 17:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents