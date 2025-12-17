En el municipio de Mazarambroz
Muere un piloto de 41 años tras estrellarse su avioneta en una dehesa de Toledo
El hombre despegó en la mañana de este miércoles del aeródromo de Casarrubios del Monte e iba en dirección a Cádiz
EFE
Un hombre de 41 años ha fallecido este miércoles después de estrellarse con la avioneta en la que viajaba en la dehesa del Castañar, en Mazarambroz (Toledo).
Según ha informado a EFE el 112, el piloto despegó en la mañana de este miércoles del aeródromo de Casarrubios del Monte (Toledo) e iba en dirección a Cádiz.
A las 11:23 horas, se perdió el contacto con él, lo que movilizó a la Guardia Civil, Salvamento Aéreo, bomberos de Orgaz (Toledo) y personal del servicio de extinción de incendios de Castilla-La Mancha (Infocam).
Sobre las 14:00 horas, se ha hallado la avioneta destrozada en la dehesa y tras una intensa búsqueda, la Guardia Civil ha encontrado al piloto fallecido a las 17:30 horas.
- Fallece Ángel García, ex jugador del Zamora CF
- Medio Ambiente da luz verde a la planta de biometano en El Cubo del Vino
- Un pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas 'único en el mundo
- El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana
- El 'envenenado regalo' de Navidad a los empleados de una empresa de trabajo temporal en una quesería de Toro
- Adiós a un amigo
- La entrada de Tragsa en antiincendios, 'un golpe para el empresariado local
- Una encina de la Raya de Aliste y Tras os Montes aspira a convertirse en el 'Árbol del 2026' en Europa