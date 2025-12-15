Escrito ante el juez
El acusado de la muerte del niño de Almería dice que murió en un "ritual de sanación"
El documento argumenta que el "shock hipovolémico por desgarro hepático y politraumatismo abdominal" que causó la muerte del niño no tiene por qué ser fruto exclusivo de una paliza o "golpes de ira"
EFE
La defensa de Juan David R.C., en prisión provisional por la muerte de Lucas, el niño de cuatro años fallecido en Garrucha (Almería), ha solicitado este lunes al juzgado nuevas pruebas científicas al sostener que no se trató de un asesinato, sino de un homicidio imprudente derivado de un "ritual de sanación fallido" que terminó en tragedia.
En un escrito de solicitud de ampliación de diligencias de investigación presentado ante la Sección Civil y de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Vera (Almería), los letrados Manuel Martínez Amate y Diego Ricardo Molinari, del despacho MCHM Abogados, cuestionan la interpretación de la autopsia preliminar y apuntan a una "etiología ritual" para explicar las lesiones del menor.
El documento argumenta que el "shock hipovolémico por desgarro hepático y politraumatismo abdominal" que causó la muerte del niño no tiene por qué ser fruto exclusivo de una paliza o "golpes de ira".
La defensa alega, basándose en literatura forense internacional, que este patrón de estallido hepático sin fracturas externas masivas es compatible con "maniobras de compresión mecánica rítmica o sostenida", propias de ciertos rituales de purificación o sanación no regulados donde "se ejerce presión extrema sobre el abdomen del menor para expulsar supuestos males".
Para sustentar esta tesis, los abogados han solicitado una ampliación del análisis toxicológico. Se basan en que el atestado policial recoge referencias al uso de "agua bendita" y elementos espirituales en el entorno familiar horas antes del suceso.
Por ello, piden buscar específicamente sustancias que los análisis estándar no detectan, como alcaloides pirrolizidínicos, ácido aristolóquico o aceites esenciales tóxicos (pulegona, tujona o safrol), presentes en hierbas y brebajes de uso ritual que pueden provocar necrosis hepática y hemorragias internas.
La defensa considera imprescindible una "pericia de contexto antropológico" para determinar si el niño estaba siendo sometido a "terapias alternativas" por parte de sus cuidadores o figuras externas ("curanderos"), bajo la creencia errónea de curar sus dolencias físicas o espirituales. El objetivo es descartar la intención dolosa de matar y reconducir la calificación penal hacia un delito de homicidio imprudente.
El escrito establece un paralelismo con un caso reciente ocurrido en la provincia: la muerte de un bebé en Almería el pasado mes de abril tras una circuncisión clandestina fallida, suceso que se investigó como una imprudencia derivada de una práctica cultural y no como un asesinato.
"El caso de Lucas debe analizarse bajo el mismo prisma: una praxis ritual peligrosa que termina en tragedia, pero que carece de la intención dolosa de matar", sostienen los letrados.
- El ministro Puente se entera ahora de que Zamora está a una hora en tren de Madrid
- La Diputación de Zamora detecta 371 fugas en las redes de abastecimiento gracias a este aparato
- Junta y Opas apremian al Gobierno a que "haga los deberes" para agilizar el control del lobo en Castilla y León
- El porcino zamorano acusa el golpe de la PPA: 'La carne de cerdo es segura, no nos abandonen
- Hay un pueblo de Zamora donde la ilusión de la Navidad ya ha llegado, ¿quieres saber cuál es y por qué?
- El joven que mantiene en alerta a Carbajales, a punto de ir a la cárcel
- Zamora es Mordor: ¿por qué hay tanta niebla en la provincia y en otras limítrofes no?
- Aparatoso accidente en Lubián: un camionero de 56 años, atrapado tras volcar su vehículo en la autovía A-52