Detenido Belfegor, joven ciberdelincuente acusado de robar 64 millones de datos personales

Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional han asestado un golpe al tráfico de datos personales en internet deteniendo este lunes a un destacado ciberdelincuente de 19 años, comúnmente conocido con el sobrenombre de Belfegor, que había asaltado los ficheros de al menos nueve empresas y otras entidades desde su casa en Igualada (Barcelona).

El joven había acumulado 64 millones de datos de ciudadanos, principalmente clientes de esas empresas, y los había agrupado en distintos lotes con los que comerciaba en foros clandestinos de hackers. Las entidades atracadas son cuatro compañías de seguros, cuatro empresas de suministro eléctrico y una inmobiliaria, según fuentes próximas al caso. Pero ese era el cuadro de víctimas al comienzo de la operación. Ahora, además, se van descubriendo asaltos supuestamente cometidos también a dos universidades, una andaluza y otra de Valencia, y una firma sanitaria.

De hecho, el robo de datos de personas vulnerables -el caso sanitario- podría agravar la figura penal con que le calificará el juzgado de Instrucción número 2 de Igualada. La titular de ese juzgado ha emitido una orden de bloque de cuentas. La Policía analiza abundante información de los ordenadores y dispositivos de almacenamiento que se le han intervenido al detenido, sin descartar la aparición de más víctimas.

Las mencionadas fuentes cercanas a la investigación confirman que entre esos datos que vendía el ciberdelincuente hay números de DNI, teléfonos, cuentas de correo electrónico, nombres completos y códigos bancarios IBAN de las víctimas. Para venderlos utilizaba diversos motes, hasta cinco, en esos foros de encuentro entre ladrones y compradores. Belfegor era su nickname más conocido, el primero con el que empezó a operar, siendo un menor de edad. Después aprendió a ir cambiando de identidad para tratar de evitar las pesquisas de la Policía.

Dinero fácil

Para acceder a la información confidencial, el detenido no necesitaba hacer grandes investigaciones para encontrar puntos débiles de las páginas web. Supuestamente compró en la internet oscura llaves de acceso a los sistemas de las empresas. Compraba, accedía al sistema, miraba qué había ahi, copiaba lo que pudiera ser de actualidad y salía.

Estas credenciales de acceso circulan entre socios y amigos en esos foros. La Policía cree que el detenido estaba en contacto con otra docena de jóvenes ciberdelincuentes con los que compartía información.

El negocio es rápido y atractivo. "Al delincuente le basta con trabajar unas horas en la noche del sábado o del domingo, cuando las empresas y los ministerios están vacíos y nadie nota nada en sus ordenadores", comenta un experto policial en ciberseguridad. Hacen la intrusión, descargan la información, la procesan y, el mismo lunes por la mañana está ya a la venta al mejor postor en internet.

En este caso, el vendedor procesaba el material, lo filtraba, dejaba los datos imprescindibles para cometer ciberestafas: nombre completo, DNI y cuenta bancaria. El resto de la información la empaquetaba en otros lotes de menor valor.

En los mercados clandestinos de Internet, 10.000 de esas líneas de información se pueden subastar a 400 euros. Ahora, jóvenes delincuentes hacen inteligencia de datos, para elaborar por encargo para delincuentes de mayor relieve perfilados personales de personas a las que contemplan como objetivo. Eso cuesta 400 euros un solo perfil, en el que puede entrar de todo: no solo el nombre y el DNI, también sus inscripciones en el Catastro, su salario, sus famliares, sus multas, sus mascotas...

Nini con pasta

Dos detalles enmarcan al detenido Belfegor en la actual modalidad de ciberatracos cometidos por delincuentes muy jóvenes. Uno: hace poco que salió de la adolescencia. El otro: buscaba lucro, y ya no solo diversión o superación de retos, con la comercialización de datos, que es el nuevo botín preciado en los canales del cibercrimen.

Y hay un detalle en el caso que va constituyendo una novedad en este mundo: la reincidencia. Hasta ahora, los chavales a los que trabajaba la Policía se llevaban un susto y dejaban su afición. Belfegor ya había sido detenido en abril de 2024 por su participación en una red que traficaba con datos de políticos del PSOE y de Vox.

La primera vez que fue detenido, el joven de Igualada estaba cursando una FP de Informática. Luego trabajó para una empresa de tecnología, pero ya había abandonado cualquier actividad laboral: le valían sus asaltos informáticos.

En la forma de guardar las ganacias también coincide con el modus operandi de este sector. Al detenido se le han intervenido diversas billeteras digitales para la conversión de sus ganacias en divisas extranjeras. Una de las billeteras es más sofisticada, un dispositivo Ledger de criptomoneda difícil de vulnerar.