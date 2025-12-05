Investigación
Localizan sin vida a dos hermanos en una casa en Lugo
Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras llevar varios días sin verlos
EP
Dos hermanos han sido localizados sin vida este viernes en su vivienda en el municipio lucense de Ribadeo (Lugo), concretamente en la zona de As Barreiras.
Según han informado fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras llevar varios días sin verlos. Por ello, todo apunta a que los dos varones llevaban varios días fallecidos.
Hasta el domicilio se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil a la espera de que la autopsia determine la causa de los fallecimientos.
- El miedo vuelve a un pueblo de Zamora: alertan de la presencia de una banda de ladrones por la zona
- Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
- Fallece el artista zamorano José Luis Alonso Coomonte a los 93 años
- Altos cargos de la CHD, eléctricas y alcaldes, denunciados por dejar caducar la reversión de la presa de Villalcampo al Estado
- Un bebé que no puede descansar en paz: su madre y su tía litigan por su tumba medio siglo después de que falleciera
- Reconocimiento a toda una vida 'dedicada a atender al ciudadano
- Un pequeño pueblo de Sanabria, "abandonado": postes atados con cuerdas y caídas de luz de hasta 36 horas
- Las mujeres podrán salir en la procesión de las 5 de la Mañana de Zamora