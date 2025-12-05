El cuerpo del niño de 4 años asesinado en Almería muestra indicios de violencia física y sexual

El cadáver del menor de cuatro años de edad hallado en la noche de este pasado miércoles en la costa de Garrucha (Almería) presenta signos de violencia física y sexual conforme a los indicios hallados en la autopsia preliminar del cadáver realizada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería.

Fuentes próximas a la investigación han confirmado a Europa Press el maltrato sufrido por el menor de forma previa a la consumación del crimen por el que permanecen arrestados y en dependencias policiales de Garrucha su madre, de 21 años y embarazada de cinco meses, y la pareja sentimental de esta, a quien le constaba una orden de alejamiento sobre ella.

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha informado este viernes de que los arrestados por estos hechos van a pasar a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera, en funciones de guardia, este sábado.

Martín ha vuelto a lamentar esta "trágica" noticia por la que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar el grado de participación de los investigados así como la secuencia de los hechos desde los momentos antes de que se denunciara la desaparición por parte de los familiares del menor hasta el momento de las detenciones.

El cuerpo sin vida del niño apareció en torno a las 23,30 horas en la caseta de El Cargadero, en una playa situada en el límite con el término municipal de Mojácar, tras la denuncia interpuesta por el padre biológico del niño, quien se encontraba fuera de Almería en el momento de los hechos.

La Guardia Civil se movilizó junto con los cuerpos de Policía Local y Protección Civil tras el aviso recibido minutos después de las 20,00 horas por parte del servicio de emergencias 112, al que se le trasladaba una alerta por un menor de cuatro años que "se había desmayado en la playa", que "había perdido el conocimiento" y "se encontraba inconsciente", según Protección Civil.

Los allegados del menor también realizaron un llamamiento a través de las redes sociales en el que solicitaban la colaboración ciudadana para localizar al niño, quien conforme a la información que tenían en ese momento, había pasado la tarde en la playa junto a su madre. Otros avisaban de que la mujer habría enviado mensajes "escalofriantes" a la familia paterna.

Así, los investigadores pudieron finalmente localizar el cuerpo del pequeño en el interior de la instalación, por lo que se activó el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver. La labor policial trata además de esclarecer si el niño habría sido trasladado hasta ese punto tras su muerte en otro lugar.

"Prudencia" ante los vídeos en redes sociales

El subdelegado ha pedido "prudencia" antes de determinar la implicación de los arrestados en el homicidio del menor frente los vídeos que circulan en redes sociales con el menor en situaciones de supuesto maltrato junto con alguno de los implicados. "Hay que hacer una reflexión y analizar cualquier otra derivada de tipo legal que pudiera existir de los mismos", ha dicho el subdelegado.

De otro lado, ha evitado descartar ningún tipo de hipótesis incluida la de una posible violencia vicaria hasta que se determine el papel que la madre habría tenido en los hechos.

Aunque existía una orden de alejamiento con respecto a la mujer, no consta que esta fuera usuaria de los servicios del Instituto Andaluz de Mujer (IAM) ni del Centro de Información a la Mujer (CIM) de Garrucha, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz.

Por su parte, el Ayuntamiento de Garrucha, que declaró este pasado jueves día de luto oficial, ha decidido además aplazar los actos de inauguración del encendido navideño y la presentación del belén municipal al próximo digo debido a los "trágicos acontecimientos".