Asesina a cuchilladas a su pareja en Alicante y luego se ahorca en el balcón

La Policía Nacional investiga el presunto asesinato machista de una joven de 29 años que ha aparecido muerta con decenas de puñaladas en el cuerpo. La pareja, un hombre de 34 años, ha sido encontrada ahorcado en el domicilio de la pareja, que al parecer estaba en proceso de separación pero seguían conviviendo en un domicilio de la calle Cánovas del Castillo, en Carolinas Altas.

El crimen ha sido descubierto sobre las cinco y media de la tarde por una familiar de la joven asesinada, de origen argentino, como su pareja.

El matrimonio tenía una hija de 3 años y se encontraba en una guardería cuando han sucedido los hechos.

Agentes de la Policía Local de Alicante han sido los primeros en llegar al lugar y a continuación han llegado efectivos de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

El cuerpo de la joven apuñalada estaba en el salón de la vivienda y no se ha podido hacer nada por salvarle la vida.