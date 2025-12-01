Investigación
Muere una mujer en el incendio de una vivienda en Fuengirola (Málaga)
El suceso se ha producido en la calle Jilguero, sobre las 19:40 horas, cuando varias llamadas de ciudadanos alertaron del fuego y de que podía haber personas atrapadas en el interior del inmueble
EFE
Málaga
Una mujer ha fallecido este lunes en el incendio de una vivienda en Fuengirola (Málaga), según ha informado el servicio de Emergencias 112.
El suceso se ha producido en la calle Jilguero, sobre las 19:40 horas, cuando varias llamadas de ciudadanos alertaron del fuego y de que podía haber personas atrapadas en el interior del inmueble.
La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.
La Policía Local y la Nacional han confirmado al 112 el hallazgo de una mujer fallecida en el interior de la vivienda que, según las mismas fuentes, era la moradora del inmueble.
- Esta localidad de Castilla y León ha marcado la temperatura mínima de España esta noche: casi 6 bajo cero
- El tren convencional Zamora-Galicia estará cortado más de cinco años por el túnel de Padornelo
- El tesoro de Zamora que no aparece en los mapas: refranes con denominación de origen
- DIRECTO | Osasuna Promesas - Zamora CF: sigue el directo con nosotros
- Una banda perpetra ocho robos en una tarde en Zamora, algunos con las familias en casa
- Quejas por los aparcamientos en doble fila en esta calle de Zamora: 'No se puede circular
- Zamora celebra la apertura de un nuevo negocio especializado en perfumería y complementos
- El Ayuntamiento de Benavente otorga una concesión directa a American Tower para instalar antenas en el depósito de San Isidro