En Villarreal
Fallece una niña de 12 años en la piscina de un centro deportivo en Castellón
Los servicios de emergencias han acudido para socorrer a la joven, aunque los esfuerzos no han evitado su muerte
Concha Marcos
La piscina del centro de tecnificación deportiva de Villarreal, en Castellón, ha cerrado al público esta tarde de lunes, después de que, según apuntan fuentes consultadas por El Periódico Mediterráneo, una joven de unos 12 años habría sido encontrada en el fondo de la piscina.
Hasta el lugar se han desplazado unidades de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como del servicio de emergencias.
Como apuntan las mismas fuentes, los sanitarios han intentado reanimar a la niña aunque, desafortunadamente, los esfuerzos no han evitado su muerte. Familiares de la chica han sido avisados por las autoridades.
La causas de su fallecimiento se determinarán en la correspondiente autopsia.
La chica era una nadadora habitual y pertenecía al club Tritons de la ciudad.
Mediterráneo ampliará esta información cuando trasciendan más detalles sobre este suceso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Esta localidad de Castilla y León ha marcado la temperatura mínima de España esta noche: casi 6 bajo cero
- El tren convencional Zamora-Galicia estará cortado más de cinco años por el túnel de Padornelo
- El tesoro de Zamora que no aparece en los mapas: refranes con denominación de origen
- DIRECTO | Osasuna Promesas - Zamora CF: sigue el directo con nosotros
- Quejas por los aparcamientos en doble fila en esta calle de Zamora: 'No se puede circular
- Una banda perpetra ocho robos en una tarde en Zamora, algunos con las familias en casa
- Zamora celebra la apertura de un nuevo negocio especializado en perfumería y complementos
- El Ayuntamiento de Benavente otorga una concesión directa a American Tower para instalar antenas en el depósito de San Isidro