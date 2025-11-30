En Costitx
Una mujer, herida de gravedad al ser apuñalada por su expareja en Mallorca
El presunto agresor, que tenía una orden de alejamiento, se ha autolesionado y permanece ingresado en un hospital custodiado por la Guardia Civil
Una mujer ha resultado herida de gravedad esta madrugada al ser apuñalada por su ex pareja en Costitx (Mallorca). El hombre, que tenía una orden de alejamiento en vigor, se ha autolesionado y ha tendido que ser también trasladado a un hospital, donde permanece custodiado por la Guardia Civil.
Fuentes de la Guardia Civil informan que el intento de homicidio ha ocurrido esta madrugada en una vivienda de Costitx, donde estaba la víctima. El hombre, que tenía una orden de alejamiento por denuncias anteriores por violencia de género, se presentó en el domicilio y apuñaló a la mujer, que ha sufrido heridas de gravedad.
Tras la agresión, el individuo se ha autolesionado, al parecer con la misma arma blanca.
Tras tener conocimiento de lo ocurrido han acudido al lugar dotaciones sanitarias y patrullas de la Guardia Civil. La víctima se encontraba en estado muy grave. Tanto ella como el presunto agresor han sido hospitalizados.
El hombre permanece ingresado en el hospital en calidad de detenido y custodiado por la Guardia Civil.
- Detectan 'abusos' en Buscyl por reservas fraudulentas en la línea Zamora-Salamanca
- Esta localidad de Castilla y León ha marcado la temperatura mínima de España esta noche: casi 6 bajo cero
- El cordero zamorano conquista la Gran Manzana: lechazo de la tierra en el restaurante de José Andrés en Nueva York
- Tres alumnos de los programas de formación y empleo de Zamora encuentran trabajo antes de recoger el diploma
- El casoplón en Aspariegos de más de 300 metros con jardín, pozo y garaje
- El cómico Miguel Martín se venga de las malas reseñas sobre Zamora y se hace viral: “Si no te gusta, no hace falta que vuelvas”
- El tesoro de Zamora que no aparece en los mapas: refranes con denominación de origen
- Candidatos del PSOE de Zamora para las autonómicas: la Ejecutiva provincial hace su propuesta